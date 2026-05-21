Küre'de Gençlik Haftası spor etkinlikleri yapıldı

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası kapsamında spor etkinlikleri düzenlendi. İlçe genelinde düzenlenen yarışmalar ve turnuvalar vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, sporcuların ortaya koyduğu mücadele alkış topladı. Hafta kapsamında koşu, futsal, bilek güreşi, tekvando, voleybol müsabakaları gerçekleştirildi. Geleneksel çocuk oyunları etkinliklerinde sahne alan anaokulu öğrencileri renkli görüntüler oluşturdu.

