Milli golbolcü Burak, istikrarla gelen başarısını şampiyonluklarla sürdürmek istiyor

        Giriş: 08.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Doğuştan görme engelli Burak, ilkokulda golbol ile tanıştı. Uzun yıllar bu sporu yapan Burak, milli takıma girme hayaliyle çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Geçen yıl milli takıma seçilen Burak, milli takımla yer aldığı ilk Avrupa şampiyonasından altın madalya ile döndü.

        Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla birlikte, Çin'de 6-16 Haziran'da düzenlenecek Golbol Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Burak, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

        Burak Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan görme engelli olduğunu söyledi.

        Golbolle ilkokulda öğretmeni sayesinde tanıştığını anlatan Burak, "Daha sonra devam ettim, çalıştım. Liglerde oynadık. Ardından Gökhan hocam iki sene önce beni keşfetti. Birlikte antrenman yaptık. İki yıl, milli takıma hazırlandık. Geçen yıl milli takıma girdim. İlk girdiğim yıl ilk üç kalmak nasip oldu. Hocam formayı verdi. Geçen sene Avrupa şampiyonu olduk." dedi.


        Başarının istikrarla geldiğine inandığını anlatan Burak, "Ben başarının, istikrarlı çalışmanın sonucu olduğunu düşünüyorum. Çok şeyden feragat ettim, ailemden, arkadaşlarımdan, sosyal hayatımdan, çevremden. Eğitim hayatımda hocalarım benim hep yanımda durdu. Derslerimle antrenmanlarımı hep dengelediler, bana göre ayarladılar. Gökhan hocam teknik direktörümüz birebir benimle ilgilendi. Milli takım haricinde her gün bireysel olarak benimle antrenman yaptı." diye konuştu.




        - "Dünya şampiyonu olmak istiyoruz"

        Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği dördüncü sınıfta eğitim gördüğünü anlatan Burak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "6-16 Haziran tarihleri arasında Çin'de olacağız. Dünya şampiyonu olmak istiyoruz. İyi bir kadromuz var, hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Takımın en genci benim. Bu arada gençlere şu mesajı vermek istiyorum; istikrar başarıyı getirir. Planlı hareket ederek her gün düzenli bir şekilde antrenman yapmaları ve büyüklerinden destek almalarını istiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

