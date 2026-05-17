Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Milli golbolcü Yunus Emre'nin hedefi Çin'de yapılacak dünya şampiyonasında birincilik

        Milli golbolcü Yunus Emre'nin hedefi Çin'de yapılacak dünya şampiyonasında birincilik

        BİLAL KAHYAOĞLU - Milli golbolcü Yunus Emre Akyüz, Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 11:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli golbolcü Yunus Emre'nin hedefi Çin'de yapılacak dünya şampiyonasında birincilik

        BİLAL KAHYAOĞLU - Milli golbolcü Yunus Emre Akyüz, Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Bebeklik döneminde kuvözde maruz kaldığı ışık nedeniyle görme kaybı yaşayan Yunus Emre, öğretmenlik mesleğiyle spor kariyerine birlikte devam ediyor.

        Görme engeline rağmen pes etmeyen milli sporcu, 2015 ve 2025 yılında yaşadığı Avrupa şampiyonluklarının ardından yıllardır taşıdığı ay-yıldızlı formayla şimdi gözünü 2026 Dünya Şampiyonası'na çevirdi.

        Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla Çin'de 6-16 Haziran'da düzenlenecek Golbol Dünya Şampiyonası'na hazırlanan 33 yaşındaki Yunus Emre, zirve hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Yunus Emre Akyüz, AA muhabirine, yüzde 90 görme engeli bulunduğunu belirtti.

        Işığı hafif sezebildiğini anlatan Yunus Emre, "Karanlıkta biraz daha görme seviyem azalıyor. Doğduktan sonra havale geçirmişim. Sonra sarılık kuvözüne almışlar. Orada ufak bir hata edilmiş. Normalde göze bez bağlanması gerekiyorken benim gözüme bağlanmamış. Kuvözün sarı ışığına çok maruz kaldığım için göz sinirlerim yavaş yavaş öldü ve bu hastalığa sahip oldum. O da hayatım boyunca beni etkiledi." dedi.




        - "Şimdi dünya şampiyonluğu istiyoruz"

        Ankara'da Göreneller Görme Engelliler İlkokulu'nda 1998 yılında golbolle tanıştığını anlatan Yunus Emre, 2015'te profesyonel kariyerinin başladığını dile getirdi.

        Milli takıma girmek için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Yunus Emre, "2015 yılında milli takıma girmeye hak kazandım. Ondan sonra Dünya Yaz Oyunları'nı kendime hedef koydum. Dünya Yaz Oyunları'na katılıp dördüncü olduk. Sonra Litvanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez kadınlarda ve erkeklerde şampiyon olduk. O takımda bulundum." ifadesini kullandı.

        2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda Türkiye'yi temsil ettiğini aktaran milli sporcu, daha sonra eğitim ve öğretmenlik hayatı nedeniyle milli takıma bir süre ara verdiğini söyledi.

        Öğretmenliğe başladıktan sonra 2022 yılında tekrar golbole döndüğüne işaret eden Yunus Emre, şunları kaydetti:

        "Avrupa Şampiyonası'nda 2025'te tekrar şampiyonluk nasip oldu. Yani hem 2015 hem de 2025 Avrupa Şampiyonası'na gitmiş birisi olarak en iyi şekilde takımımızı temsil ettik. 2026 Dünya Şampiyonası'na kota elde ettik. Hem bayanlarda hem erkeklerde hedefimiz önce Avrupa şampiyonu olmaktı, olduk. Şimdi dünya şampiyonluğu istiyoruz. Türkiye'ye her zaman ilkleri golbol branşı getirdi. 2026 yılındaki Dünya Şampiyonası için bu son hazırlık kampımız. Kendimin ve takımımızın isteği şampiyon olmak. İkincilik ya da üçüncülük bize yakışmaz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Çin'e gidip inşallah o kupayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz."

        Yunus Emre Akyüz, 2026 yılının Türkiye için spor yılı olacağını düşündüğünü dile getirerek, "Hem futbol takımımız hem voleybol takımımız hem bizim için çok uğurlu olacağını düşünüyorum. Tüm kulvarlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da ot biçerken düşerek başını taşa çarpan muhtar hayatını kaybett...
        Kastamonu'da ot biçerken düşerek başını taşa çarpan muhtar hayatını kaybett...
        İhsangazi'de Hıdırellez etkinliği yapıldı
        İhsangazi'de Hıdırellez etkinliği yapıldı
        Ot biçerken dere yatağına düşen muhtar hayatını kaybetti
        Ot biçerken dere yatağına düşen muhtar hayatını kaybetti
        Kastamonu'da görme engelliler "Bu Gözler Neler Gördü" tiyatro oyunuyla sahn...
        Kastamonu'da görme engelliler "Bu Gözler Neler Gördü" tiyatro oyunuyla sahn...
        Kastamonu'da anne adayları "Her Gebeye Bir Ebe Projesi" ile doğuma hazırlan...
        Kastamonu'da anne adayları "Her Gebeye Bir Ebe Projesi" ile doğuma hazırlan...
        Anne adayları "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla korkularını yeniyor
        Anne adayları "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla korkularını yeniyor