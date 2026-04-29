Özel gereksinimli bireyler toprakla uğraşarak rehabilite oluyor

ÖZGÜR ALANTOR / SEMİH YÜKSEL - Kastamonu'da "Özel Yürekler Üreten Eller Şekerköy Projesi" kapsamında bir araya gelen özel gereksinimli bireyler, serada çeşitli sebzeler yetiştirerek rehabilite oluyor.



Kastamonu Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kadıdağı Halk Eğitimi Merkezi tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Kastamonu Şeker Fabrikası'nın destekleriyle "Özel Yürekler Üreten Eller Şekerköy Projesi" hayata geçirildi.



Hayırseverlerin desteğiyle Kastamonu Şeker Fabrikası'nın arazisinin bir bölümünde üç sera oluşturuldu. Seralarda toprakla buluşan özel gereksinimli bireyler, marul, domates, patlıcan, biber ve soğan gibi sebzeleri yetiştirerek rehabilite oluyor.



Ürünlerin satışından elde edilecek gelir ise özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarında kullanılacak.



- "Ailelerimiz de çok mutlu, iç huzurları var"



Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, bu projenin özel bireyler için en güzel hediyelerden biri olduğunu söyledi.



Kurumların el birliğiyle bu projeye destek verdiğini belirten Boyraz, "Antalya'dan hayırseverler tarafından fideler gönderildi. Bu fideleri ziraatçiliğimizin desteğiyle toprakla buluşturduk. Özel bireylerimizin ilk deneyimiydi ama çok güzel oldu." dedi.



Boyraz, ailelerin ve çocukların çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Özel bireylerimiz ve ailelerinin bir köyü oldu. Ailelerimiz, çocuklarımız evlerinde durmaktansa buraya geliyor. Çocuklarımız servislerle 09.00'da gelip 15.30'a kadar burada kalıyor. Kendi yetiştirdikleri ürünler var burada." diye konuştu.



Projeyle ilgili kendisini duygulandıran bir anısını anlatan Boyraz, "İnşaat işçisi bir babamız beni aradı, 'Benim evladıma orası çok iyi geliyor, oraya yeter ki gitsin, ben işlerim bittikten sonra yapılacak işlerini de yaparım. Benim çocuğumun ilk kez bir köyü oldu, koşarak hazırlanıyor.' dedi. Ailelerimiz de çok mutlu, iç huzurları var. Çocuklarımıza toprakla uğraşmak iyi geliyor." ifadelerini kullandı.





Özel gereksinimli bireyin annesi Hatice Uğurlu ise her gün seraya gelmeye çalıştığını anlatarak, "Çocuğumuzla beraber buralarda oyalanıyoruz. Çok güzel bir duygu. Fide dikiyoruz, ot yoluyoruz, bize ders veriyorlar. Çok mutluyuz burada. Çocuğuma çok iyi geliyor burası. Herkesin böyle bir yeri olmasını isterim." şeklinde konuştu.



Özel gereksinimli bireylerden Sena Çadırcı da serada fide dikip otları kopardıklarını dile getirerek, "Burası çok güzel, mutlu oluyorum. Mesela domatesleri diktik bugün, ondan önce marulları, soğanlarımızı dikmiştik. Daha sonra hem patlıcan hem biberlerimiz dikiliyor. Onlar Allah nasip ederse satışa sunulacak." dedi.

