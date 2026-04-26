Özel gereksinimli bireylerin güvenliğini artırmak için ailelere akıllı takip cihazı desteği

Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerin güvenliğini artırmak amacıyla hayırseverler öncülüğünde 45 akıllı takip cihazı alındı.



Kastamonu'da hayırseverler tarafından Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz'a ulaştırılan akıllı takip cihazları Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu'ndaki öğrenciler başta olmak üzere kentin farklı yerlerindeki özel bireylerin ailelerine teslim edildi.



Bluetooth teknolojisi aracılığıyla uyumlu bir telefonla eşleştirilen takip cihazı, kişinin cebine ya da kıyafetinin herhangi bir yerine yerleştirilebiliyor. Bluetooth sinyalleri yayan cihazın konumu, telefondaki harita üzerinden anlık izlenebiliyor.



Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Erol Çelikel, AA muhabirine, özel gereksinimli bireylere hizmet veren bir okul olduklarını söyledi.



Özel gereksinimli çocukların ailelerinin özellikle güvenlik konusunda kaygı yaşadığını belirten Çelikel, şöyle devam etti:



"Genelde çocuklarıyla ilgili ilk tanı alan velilerimiz okulumuza yönlendirilir. Bu velilerimizin birçok kaygısı olur. Emniyet, eğitim ve sağlık konusunda. Akıllarında birçok soru olur. En önemlisi de daha hareketli ve kaçma ihtimali olan çocukların emniyetinin nasıl sağlanacağı yönünde velilerimizin soru işaretleri vardır. İlk tanı alan ve kaçma riski olan öğrencilerin velilerine bu cihazları vererek onların da kendilerini güvende hissetmeleri sağlanacak."



Cihazın önemine değinen Çelikel, "Bu cihaz bir nevi çocukların sessiz çığlıkları olacak çünkü onların nerede olduklarını, nereye gideceklerini bilemeyiz. Kendilerini ifade etmekte de bazen sıkıntı yaşıyorlar. Bu cihazların onların üzerinde olması anne ve babaların da güvende hissetmesini sağlayacak." diye konuştu.



Huriye Boyraz ise 24 yaşında otizmli bir evladı olduğunu dile getirerek, projenin kendi yaşadıkları tecrübelerden yola çıkılarak hayata geçirildiğini ifade etti.



Boyraz, "Evladımla ilgili yaşadığımız en büyük zorluk anlık bir dalgınlıkta kaçıp kaybolması, kendine gelecek tehlikelerin farkında olmamasıydı. Aileler bu cihaz sayesinde çocuklarını anlık takip edebilecek. Bu da hem çocukların güvenliğini artıracak hem de ailelerin içini rahatlatacak." diye konuştu.



- "Bu cihaz sayesinde çocuğumuz daha güvende olacak"



Otizmli öğrencilerden Aybars Kuşakcı'nın annesi Nurcan Kuşakcı da "Oğlum hızlı hareket eden bir çocuk. Hiç kaybetmedik ama zaman zaman hızlı hareket ettiği için gözden kaçırdığımız oluyor. Alışveriş merkezi, hastane gibi büyük yerlere girdiğimizde endişeleniyoruz. Bu cihazlar GPRS teknolojisi ile haritalardan çocuğumuzun yolunu, yönünü kaybettiğinde ona ulaşabileceğimiz bir teknoloji. Bize bunu ulaştıranlara teşekkür ederiz. Bu cihaz sayesinde çocuğumuzun daha güvende olduğunu biz de gözlemleyebileceğiz. Böylece biz de güvende olacağız." ifadelerini kullandı.







