        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Şehit Erhan Yüksel Tosya'da kabri başında anıldı

        Şehit Erhan Yüksel Tosya'da kabri başında anıldı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şehit polis memuru Erhan Yüksel, kabri başında anıldı.

        Giriş: 19.05.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Van'ın Gürpınar ilçesinde 2005 yılında şehit düşen Yüksel için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        Anma programına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

