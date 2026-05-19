Şehit Erhan Yüksel Tosya'da kabri başında anıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şehit polis memuru Erhan Yüksel, kabri başında anıldı. Van'ın Gürpınar ilçesinde 2005 yılında şehit düşen Yüksel için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Anma programına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

