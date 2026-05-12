Şehit polisin sözleri gençleri spora yönlendiren projeye ilham oldu

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen projeyle üniversite öğrencilerinin spora teşvik edilmesi ve uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.



Kentte, 1 Temmuz 2024'te uyuşturucu etkisi altındaki bir saldırganın ateş açması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın “Damarlarınızdaki asil kanı uyuşturucuyla kirletmeyin” sözleri, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce projeye dönüştürüldü.



Ahmet Şahan'ın katıldığı programlarda ve eğitim faaliyetlerinde dile getirdiği sözlerin yer aldığı görüntüler, polisin şehadetinin ardından Emniyet tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve projeye de ilham kaynağı oldu.



Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen yıl başlatılan "Asil Kanı Kirletme, Geleceğine Sahip Çık Projesi" kapsamında 88 üniversite öğrencisine yönelik masa tenisi turnuvası düzenlendi.



Etkinlikte, gençlerin enerjilerini olumlu alanlara yönlendirmesi ve uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Zaman içinde farklı spor dallarıyla etkinlikler devam edecek.



Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde suç ve suçluyla mücadele kapsamında yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi.



Gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Taş, "Özellikle narkotik suçlarla mücadele konusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Kastamonu'da da gençlerimizi bu zehirden uzak tutmak, kötülüklerden korumak ve suçluları ilimizden arındırmak için yoğun çaba içindeyiz. Bununla ilgili hem adli hem idari yönden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suç işlendikten sonra mücadelemize devam etmekle birlikte, suç işlenmeden önce önleyebilmek adına da çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.



Proje kapsamında eğitim ve spor faaliyetleri gerçekleştirdiklerine işaret eden Taş, üniversite öğrencilerine yönelik masa tenisi turnuvası düzenlediklerini belirtti.



- "Narkotik suçlarla mücadelede üniversiteli gençliğimizle işbirliği içindeyiz"



Spor faaliyetlerinin gençler açısından birçok faydası olduğunu belirten Taş, şöyle devam etti:



"Bu faaliyetlerimiz hem bir farkındalık yaratmak hem de gençlerimizin enerjisini olumlu yöne kanalize etmek adına düzenlendi. Narkotik suçlarla mücadele konusunda özellikle üniversiteli gençliğimizle işbirliği içindeyiz. Turnuvada amacımız hem gençlerimize spor yaptırmak, enerjilerini iyi yönde harcamalarını sağlamak, hem bir farkındalık yaratmak hem de gençlerimizin dayanışma içinde olması, vatanına, milletine, devletine sadık olması. Eğitimin ve bu işbirliğinin bir parçası olması adına sembolik bir müsabaka düzenledik. Bütün bunlarla birlikte de bizler narkotik suçlarla mücadele anlamında hem sesimizi duyurmak hem gençlerimizle bir farkındalık yaratmak hem de toplumumuzu bu zehirden arındırmak için çaba içindeyiz. Bunun için bize katkı sağlayan paydaş kuruluşlarımıza Üniversite Rektörlüğümüze, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve başta Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum."



Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Azat Avcı ise projeyi çok beğendiğini anlattı.



Emeği geçenlere teşekkür eden Avcı, "Çok memnunuz. Herkes çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım. Güzel bir proje. Gençlerin bu projeye yönelmesini tavsiye ediyorum. Spor güzel bir şeydir. Bu projeyi yürüten, destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi Beyzanur Korkmazer ise "Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizim için zararlı maddelerden uzak, sağlıklı yaşam sürmek adına çok güzel bir aktivite oldu." diye konuştu.



Etkinliğe katkı sağlayan Kronospan Orman Ürünleri AŞ İnsan Kaynakları Müdürü Umut Yılmaz ise öğrencileri spora yönlendirmek istediklerini söyledi.



Üniversitede özellikle 10 binden fazla öğrenciye zararlı ve yasaklı maddelerle ilgili eğitimler verildiğini anlatan Yılmaz, "Kronospan olarak beş yıldır bu sosyal sorumluluk projelerine destek veriyoruz. Çok memnunuz. Öğrencilerimizin de yüzü gülüyor." dedi.

