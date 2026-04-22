Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kastamonu Haberleri Taşköprü'nün asırlık lezzeti kuyu kebabında yeni sezon başladı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, "padişah yemeği" olarak anılan ve coğrafi işaret belgesine sahip kuyu kebabında 2026 sezonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 15:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yörenin en önemli gastronomi değerlerinden biri olan kuyu kebabı, yeni sezonda yeniden sofralarla buluştu.

        İlçede kuyu kebabı geleneğini sürdüren işletmeci Murat Can Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada aile mesleğini yaşatmaya devam ettiklerini belirtti.

        Kuyu kebabından bahseden Ateş, "Bu lezzet sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir ustalık ve sabır işidir. Kuyu kebabı her ne kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılmaya çalışılsa da asıl yeri Taşköprü'dür." dedi.

        Kebabın hazırlanış sürecine ilişkin bilgi veren Ateş, kuyunun özel ölçülerde olması gerektiğine dikkat çekti.

        Ateş, etin kendi ekseninde dönerek pişmesinin lezzeti artırdığını söyledi.

        Kullanılan etin de özenle seçildiğini dile getiren Ateş, "Kuyu kebabında tercih edilen kuzular 5-6 aylık olmalı ve canlı ağırlıkları 30-35 kilogram arasında olmalıdır. Doğru et, doğru kuyu ve ustalık bir araya geldiğinde ortaya eşsiz bir lezzet çıkıyor." ifadelerini kullandı.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Benzer Haberler

        Kavga ettiği husumetlisini öldüren sanığa haksız tahrik indirimi
        Kastamonu'da tartıştığı husumetlisini bıçakla öldüren sanığa 10 yıl hapis c...
        Kalça protezi ameliyatlarını kolaylaştıracak cerrahi alet tescillendi
        Bozkurt'ta öğrenciler Belediye Meclisi'nde taleplerini dile getirdi
        Taşköprü'de küçük öğrenciler 23 Nisan dolayısıyla başkanlık koltuğuna oturd...
        Kastamonu'da kayalıklardan düşen kişi öldü
