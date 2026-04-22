Taşköprü'nün asırlık lezzeti kuyu kebabında yeni sezon başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, "padişah yemeği" olarak anılan ve coğrafi işaret belgesine sahip kuyu kebabında 2026 sezonu başladı.



Yörenin en önemli gastronomi değerlerinden biri olan kuyu kebabı, yeni sezonda yeniden sofralarla buluştu.



İlçede kuyu kebabı geleneğini sürdüren işletmeci Murat Can Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada aile mesleğini yaşatmaya devam ettiklerini belirtti.



Kuyu kebabından bahseden Ateş, "Bu lezzet sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir ustalık ve sabır işidir. Kuyu kebabı her ne kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılmaya çalışılsa da asıl yeri Taşköprü'dür." dedi.



Kebabın hazırlanış sürecine ilişkin bilgi veren Ateş, kuyunun özel ölçülerde olması gerektiğine dikkat çekti.



Ateş, etin kendi ekseninde dönerek pişmesinin lezzeti artırdığını söyledi.



Kullanılan etin de özenle seçildiğini dile getiren Ateş, "Kuyu kebabında tercih edilen kuzular 5-6 aylık olmalı ve canlı ağırlıkları 30-35 kilogram arasında olmalıdır. Doğru et, doğru kuyu ve ustalık bir araya geldiğinde ortaya eşsiz bir lezzet çıkıyor." ifadelerini kullandı.

























