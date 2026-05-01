"Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" başladı

Kastamonu'da, "31. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri başladı.



Etkinliklerin başlaması dolayısıyla cuma namazının ardından Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Hüsn-i Hat sergisinin açılışı yapıldı.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ney dinletisiyle devam eden programda İl Müftüsü Bekir Derin tarafından dua edildi.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun birçok değerinin olduğunu söyledi.



Bu değerlerin sadece Kastamonu ya da Türkiye'ye ait olmadığını belirten Çam, "Başta gönül coğrafyamız olmak üzere bütün dünyaya şifa dağıtan, maneviyat dağıtan önemli bir merkez. Bir köşesinde Mevlana Celalettin Rumi, diğer bir köşesinde Hacı Bektaş-ı Veli, diğer bir köşesinde Yunus Emre'miz ve burada da Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerimiz ile Anadolu'muzun adeta manevi çelik kubbesini inşa etmiş durumdalar. Allah'ın izniyle biz onların yolundan gittiğimiz sürece, onların bize sağladığı mirasa sahip çıktığımız sürece, onların himmetine bir şekilde mazhar olduğumuz sürece bize dünyada hiçbir zaman hiçbir sıkıntı gelmeyecek inşallah." dedi.



Dergahların sadece dua edilen yerler olmadığını dile getiren Çam, o günkü dergahların bugünle karşılaştırıldığında içinde binlerce iş dalını da barındırdığını ifade etti.



Bu güzelliklerin büyük bir manevi zenginlik olduğunu belirten Çam, şunları kaydetti:



"Bugün bu büyüklerimizin yüzü suyu hürmetine bizler, Anadolu irfanını, İslam'ı doğru şekilde, en güzel şekilde öğrenmeye, anlamaya çalışıyoruz. Bunu anladıkça, öğrendikçe de Balkanlar başta olmak üzere Budapeşte'ye kadar, Gül Baba'ya kadar giden, uzanan bir manevi yolun inşasına da vesile olunmuş oluyor. İslam'ı doğru anladığımız sürece, birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz sürece biz dünyaya ışık saçacağız inşallah. 8,5 milyarlık dünya insanlığı bugün büyük bir bunalımın içinde. Sadece maddi sıkıntılar yaşamıyor, savaşlar, saldırılar, katliamlar değil, aynı zamanda bir manevi açlık yaşıyor. İşte o manevi açlığın şifası bu topraklarda, buralarda. Bunların kıymetini çok iyi bilmemiz, yeni yetişen nesillerimize çok iyi aktarmamız icap ediyor. Nasıl ki Kafkaslardan, Orta Asya'dan, Bakü'den buraya gelen bu yol bütün dünyaya, bunlardan da başka coğrafyalara yayılmıştır, her alanda, her yerde olan bu kolları doğru bir şekilde istifade edilmesi icap ediyor."



Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



İrşat etmenin hak yolunda ilerlemek, aydınlatmak ve uyarmak demek olduğunu söyleyen Baltacı, "Geçmişten bugüne hepimizi, hakkın, hakikatin, aydınlanmanın ve adaletin yolunda uyarlamakla ilgili önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu göreve bugün de sahip çıkan, bu değerleri bugüne taşıyan, bugün de yaşatmaya çalışan değerli yöneticilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çiftçi de Şeyh Şaban-ı Veli'nin hayatı ve yaşantısıyla ilgili bilgi verdi.



Programa, Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ile vatandaşlar katıldı.



Anma haftasında 7 gün boyunca çeşitlik etkinlikler düzenlenecek.

