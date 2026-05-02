        Kastamonu Haberleri Üniversiteliler, özel gereksinimli çocukların yüzünü güldürdü

        ÖZGÜR ALANTOR/ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, hazırladıkları proje kapsamında toplanan oyuncaklarla özel gereksinimli çocukların yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Fatime Emrek ve "Engelsiz Yaşam Topluluğu" üyeleri, özel bireyler için "23 Nisan'da Bir Kalbe Dokun, 1 Oyuncak Da Senden Olsun" Projesi'ni hayata geçirdi. Bu girişim sınıftaki diğer öğrencilerden de destek gördü.

        Üniversitedeki öğrenci ve çalışanlardan oyuncak desteği isteyen gönüllüler, çeşitli kurumlar ve firmalarla görüşerek kısa sürede 1000 oyuncak topladı.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde etkinlik düzenleyen öğrenciler, İsfendiyarbey İlkokulu, Kuzeykent Ortaokulu, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinden özel gereksinimli çocuklara bu oyuncakları hediye etti.

        Programda yüz ve kum boyama, palyaço gösterisi, oyun hamuru, puzzle, baloncuk yapma, origami ve el baskısı etkinlikleri de yapıldı.

        Öğrencilerden Fatime Emrek, AA muhabirine, 23 Nisan kapsamında tüm çocuklar sevinsin diye böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

        Projeye herkesin destek verdiğini anlatan Emrek, "Özel gereksinimli bireyler için oyuncak kampanyası başlattık. Onlar için çevreden, halktan, firmalardan oyuncaklar topladık. Topladığımız bu oyuncakları hediye ederek, onları mutlu etmek için bu kampanyayı düzenledik çünkü çocuklar oyuncaklarla mutlu oluyorlar. Bugün onların günü olduğu için, özellikle bugün onları mutlu etmek amacıyla bu kampanyayı düzenledik." dedi.

        Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Havva Kaçan da ders sırasında öğrencilerden böyle bir teklif gelince mutlu olduğunu dile getirdi.

        Toplumun ruh sağlığı ile ilgilendiklerini belirten Kaçan, şunları kaydetti:

        "Toplumda incinmiş gruplarla, yaşlılarla, özel bireylerle ilgileniyoruz. Onları güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda da etkinlikler düzenliyoruz. Zaten sıkça yaptığımız uygulamalar. Öğrencilerimizle birlikte 23 Nisan kapsamında özel çocuklarımız için oyuncak kampanyası başlattık. Öğrencilerimiz, değişik firmalardan, kaldıkları yurtlardan, komşularından değişik oyuncaklar, zeka oyunları, yapboz topladılar. Bizim amacımız, özel gereksinimli bireylerin unutulmaması, onlara daha fazla elimizin uzatılması ve hemşirelik öğrencilerinde bu duyarlılığı geliştirmek."

        Kaçan, çeşitli etkinlikler yaparak oyuncakları özel bireylere teslim ettiklerini söyledi.

        Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da bu tür desteklerin çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "Bizler için bu emek paha biçilemez, çok kıymetli." dedi.

        Boyraz, projeye destek veren akademisyen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Haftanın Kitapları
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Yaren leylek baba oldu
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
