Üniversiteliler ve özel gereksinimli bireyler geri dönüşüme dikkati çekti

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, özel gereksinimli bireylerle doğadan topladıkları atık maddelerden yeni ürünler hazırlayarak geri dönüşüme dikkati çekti.





Sağlık Bilimleri Fakültesinden "Engelsiz Yaşam Topluluğu" üyeleri "Engelli Gençler ve Üniversite Öğrencileriyle Birlikte Engelsiz Çözümler: Atıktan Üretim Yoluyla Sürdürülebilir Yaşam" projesini hazırladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenen proje kapsamında üniversiteli öğrenciler ile özel gereksinimli bireyler geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli ürünler tasarladı.



Özel bireylerin gelişini fakülte önünde karşılayan öğrenciler, birlikte dans edip, halay çekerek oyunlar oynadı.



Ardından atölye çalışması için fakülteye geçen ekip, daha önce topladıkları kozalaklar, su şişeleri, mavi kapaklar, ağaç dalları, evlerde kullanılmayan tabaklar, tavalar, kumaşlar ve ipler üzerinde çalışma yaptı.



- Özel bireylerin elinden birbirinden güzel ürünler çıktı



Üniversitelilerin destekleri ile oyuncaklar, saksılar, çiçekler, vazolar, kavanozlar ve süs eşyaları tasarlayan özel gereksinimli bireyler ortaya birbirinden güzel ürünler çıkardı.



Proje danışmanı Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Havva Kaçan, AA muhabirine, daha önce yaptıkları projelerde olduğu gibi bu projede de özel gereksinimli bireylerin toplum içinde yer almalarına katkı sağlamak istediklerini söyledi.



- "Öğrencilerimizin empati kurmalarını sağlamak istedik"



Özel gereksinimli bireylerin tüm etkinliklerde yer alması için çalıştıklarını anlatan Kaçan, "Projemizde özel bireylerle üniversite gençlerini bir araya getirerek geri dönüşüm üzerinde hem etkileşimi sağlamak hem de özel bireylerin tanınmasını sağlamak istedik. Öğrencilerimiz arasında farkındalığı geliştirmek, birlikte zaman geçirerek empati kurmalarını sağlamak istedik. Birlikte yapılan ürünler hazırlayacağımız sergide sergilenecek." dedi.



Engelsiz Yaşam Topluluğu Başkanı Sema Yolasığmazoğlu ise topluluk olarak bu tür projelerin içinde olmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Biz topluluk olarak bu yola çıkarken, öncelikle amaçlarımız farkındalık oluşturmak, empati duygusunu güçlendirmek ve özel bireylerin sosyal hayata daha etkin olarak katılmasını sağlamaktı. Bu kapsamda birçok faaliyet yürüttük. Üniversite öğrencileri, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları birebir deneyimlemiş oldu ve bu yüzden empati sadece bilgiyle kalmadı. Bunun dışında yine sosyal odaklı faaliyetlerimiz de oldu. Bu çalışmalar öğrenciler arasında da takdir gördü."



Hemşirelik bölümü öğrencisi ve proje yürütücüsü Sıla Karabayır da projenin amacının üniversite öğrencileri ile özel gereksinimli bireylerin atık malzemelerden üretim yaparak geri dönüşüme katkı sağlamak olduğunu söyledi.



Farkındalık oluşturmak için yola çıktıklarını anlatan Karabayır, "Elde ettiğimiz en önemli kazanımlardan biri de özel gereksinimli bireylerimizin bu gibi projelerde aktif rol almalarını gözlemlememiz oldu." diye konuştu.



Çevre duyarlılığının önemine değinen Karabayır, "Projemiz çevre bilinci ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturarak toplumumuzun bilinçlenmesine katkı sağlamıştır. Biz şunu istiyoruz, bir özel gereksinimli birey bu projede edindiği fikirlerle yerde gördüğü bir çöpü çöp kovasına atabiliyorsa, biz diğer insanlar olarak bu konuda bilinçlenmemiz gerekmektedir." ifadelerini kullandı.



Çalışmanın çok eğlenceli geçtiğini ifade eden Karabayır, "Geleceğin hemşireleri olarak bu süreçte onların da mutluluğuna şahit olduk. Onların hayal dünyalarını görmüş olduk. Özel gereksinimli bireylerimizi daha da yakından tanımış olduk. Onlar da bu süreçte aslında kendilerini hem değerli hissettiler hem de aktif bir şekilde projeye katılarak hayal gücündeki düşüncelerini göstermiş oldular. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek bizim için değerliydi." dedi.

