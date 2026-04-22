Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Uzmanından ailelere "çocuklarınızı dijital dehlizlerde yalnız bırakmayın" uyarısı

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, ailelere çocuklarını dinlemeleri ve onları gözlemleyerek ortaya çıkabilecek sorunları gidermeleri uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 11:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamer, AA muhabirine, dijital alanların artık sadece hoş vakit geçirilen eğlence alanları olmaktan çıktığını söyledi.

        Dijital platformların "dijital şiddet ekosistemine" dönüştüğüne işaret eden Kamer, "Şiddet içerikli birçok paylaşımın yapıldığı bu alanlar, ister istemez çocuk ve gençleri manipüle ederek o tür davranışları benimsemelerine neden oluyor. Ergenlik döneminde çocuklar ne yazık ki gördüğü belli içerikleri benimseyebiliyor. Çocuk, dijital oyundaki şiddet içeriklerinden etkileniyor. Gerçek hayatta benzer bir durum gördüğünde bunu kendisinin de gerçekleştirebileceğini düşünüyor." diye konuştu.

        Öldürme temalı, hatta ödüllendirmeye dayalı birçok oyun içeriği olduğuna dikkati çeken Kamer, "Oyunda insanları öldürdükçe daha üst seviyelere geliyorsunuz ve akranlarınız arasında oyunda seviyeniz yüksek olduğu için takdir görüyorsunuz. Dolayısıyla öldürmenin meşrulaştığı ya da ödüllendirildiği bir sistemde bu davranışlar pekişebiliyor. Bir de nasıl içerikler izliyorsanız, algoritmalar 'bunları beğeniyorsunuz' düşüncesiyle şiddet içerikli videoları karşınıza çıkarıyor. Çocuk, şiddet sarmalından, şiddet ekosisteminden çıkamıyor. Bunu yaşantı haline getiriyor ve sıradanlaşıyor. Akran zorbalığı gibi davranışlarla karşılaştığında, kendini göstermek adına o davranışları kendi de yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

        - "Yaşadıklarını paylaşmak isteyen çocukların dinlenilmesi" uyarısı

        Kamer, modern aile yapısında anne ve babanın çalıştığını, eve yorgun geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Çocuk, sosyal çevresinde veya okuldaki şiddet olaylarıyla ilgili bazı paylaşımlar yapmak istiyor veya kendi gördüğü zorbalıkla ilgili korktuğu için anne babaya sığınma eğilimi gösteriyor ama anne baba bir bahaneyle çocuğu uzaklaştırıyor. İletişim günden güne düştüğü için çocuk farklı kahramanlar, farklı arayışlar içine giriyor. Sosyal medyanın ürettiği kişileri çocuklar kahramanları olarak görmeye başladı.


        Eskiden anne babamız ya da yakın çevremizi kahraman olarak belirlerdik. Ya da 'Ben polis olacağım, vatanımı koruyacağım.' düşüncesi vardı. Şimdi şiddet eğilimi gösterip ceza almayanlar kahraman olarak görülüyor. Bunun altında narsist bir davranış, kendini kabul ettirme ya da ölümsüz yapma gibi bir düşünce olabilir. Oyunlar da bunu tetikliyor. Oyunlarda ne kadar çok insan öldürürseniz o derece kahraman ya da ölümsüz oluyorsunuz. Çocuklar maalesef bunu gerçek hayata transfer ediyor."

        Bu problemi çözmek için bütüncül yaklaşmak gerektiğini vurgulayan Kamer, "Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Milli Eğitim bakanlıkları, gerekirse İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı bir araya gelerek bütüncül bakış açısıyla bu problemi çözmesi lazım. Aileler, dijital alandaki bu karanlık dehlizlerde çocukları tek başına bırakmasın. Bir anne baba çocuğunun belli sinyaller verdiğini gözlemleyebilir. Onunla iletişim kapılarımızı mutlaka açık tutmalıyız. Dijital platformlarda neler yaşıyor, hangi etkiler altında kalıyor, bunların konuşulması, çocuk tarafından aktarıldığında dinlenilmesi gerekiyor. Ailenin de gerektiğinde okul ve yetkililerle bunları paylaşması gerekiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Benzer Haberler

        Kastamonu'da trafik kazasında İhsangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü yaralan...
        Uyuşturucu sevkiyatı yapan kadın: "Beni çocuğumla tehdit ettiler"
        Yanan ormanlık alanda kuzugöbeği mantarı bolluğu: Köylülerin gelir kaynağı...
        Tosya'da halk otobüsleri 23 Nisan'da ücretsiz olacak
        Kayalıklardan düşen adam hayatını kaybetti
        Kendilerini uyaran adamı darp eden şahıslar otomobili bırakıp kaçtı
