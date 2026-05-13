Yangın çıkararak ağabeyini öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yangın çıkararak ağabeyini öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mecit B. ile taraf avukatları katıldı.



Sanık Mecit B, duruşmadaki savunmasında, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.



Suçsuz olduğunu öne süren Mecit B, "Mağdurum. 2018 yılında aramızda bir tartışma olmuştu. Bundan dolayı ailesi ve kendisi bana iftira atmaktadır." dedi.



Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, "canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme" suçunun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle sanığın 14 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Cide ilçesi Başköy köyü Pire Mahallesi'nde 29 Temmuz 2025'te iki katlı bir evde çıkan yangın bitişikte bulunan samanlığa sıçramış, yangında Mevlüt B. (78) ile kardeşi Mecit B. (65) yaralanmış, Mevlüt B'nin şikayetçi olması üzerine kardeşi tutuklanmıştı. Mevlüt B, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

