Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Yangın çıkararak ağabeyini öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor

        Yangın çıkararak ağabeyini öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yangın çıkararak ağabeyini öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 11:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangın çıkararak ağabeyini öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yangın çıkararak ağabeyini öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mecit B. ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Mecit B, duruşmadaki savunmasında, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

        Suçsuz olduğunu öne süren Mecit B, "Mağdurum. 2018 yılında aramızda bir tartışma olmuştu. Bundan dolayı ailesi ve kendisi bana iftira atmaktadır." dedi.

        Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, "canavarca hisle kardeşe karşı kasten öldürme" suçunun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle sanığın 14 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Cide ilçesi Başköy köyü Pire Mahallesi'nde 29 Temmuz 2025'te iki katlı bir evde çıkan yangın bitişikte bulunan samanlığa sıçramış, yangında Mevlüt B. (78) ile kardeşi Mecit B. (65) yaralanmış, Mevlüt B'nin şikayetçi olması üzerine kardeşi tutuklanmıştı. Mevlüt B, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü

        Benzer Haberler

        KUZKA'dan turizm sektörüne dijital pazarlama eğitimi
        KUZKA'dan turizm sektörüne dijital pazarlama eğitimi
        Üniversite öğrencilerinden huzurevinde gönüllere dokunan proje
        Üniversite öğrencilerinden huzurevinde gönüllere dokunan proje
        Kardeşini ahıra kilitleyip ateşe verdiği iddia edilen şahıs için 21 yıla ka...
        Kardeşini ahıra kilitleyip ateşe verdiği iddia edilen şahıs için 21 yıla ka...
        Kastamonu'dan İstanbul'a kurbanlık hayvan sevkiyatları başladı Aylarca besl...
        Kastamonu'dan İstanbul'a kurbanlık hayvan sevkiyatları başladı Aylarca besl...
        Kastamonu'da öğrenciler yaptıkları bilimsel çalışmaları sergiledi
        Kastamonu'da öğrenciler yaptıkları bilimsel çalışmaları sergiledi
        Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu
        Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu