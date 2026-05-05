Yapay zeka ile hazırlanan "7 Kemerli Bir Zaman Geçidi" filmi üniversite öğrencileriyle buluştu

Taşköprü Belediyesi tarafından hazırlanan "7 Kemerli Bir Zaman Geçidi: Taşköprü" adlı film, üniversite öğrencileriyle buluştu.



Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen özel gösterimde, yapay zeka destekli olarak hazırlanan kısa film öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.



Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan programda yaptığı konuşmada, ilçeyi hak ettiği yere taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Yapılmayanı yapmaya, 'olmaz' denileni oldurmaya gayret gösterdik. Bu bilinçle alanında uzman hemşerilerimizle istişare ederek Türkiye’de bir ilk, dünyada ise çok az örneği bulunan, tamamı yapay zeka destekli 14 dakikalık bir tanıtım filmini hayata geçirdik." dedi.



Gösterimin ardından filmin senaristi Murat Karasalihoğlu, öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.



Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu Başkanı Hicabi Kurt ise gösterimi yapılan filmin hem bilgilendirici hem de yapay zeka ile üretilmiş olması açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.



Programa, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

