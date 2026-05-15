        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri YEĞİTEK Genel Müdürü Canlı, Kastamonu'da "Dijital Yetkinlik Çalıştayı"nda konuştu:

        Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı, "Pandemi dönemini dünyada öncü olarak götürdük. Burada dijital teknolojilerin eğitimde etkin, faydalı kullanılabildiğini de daha net görmüş olduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Konferans Salonu’nda düzenlenen “Dijital Yetkinlik Çalıştayı”nda konuşan Canlı, eğitimde dijitalleşmenin önemini anlattı.

        Bu konuyla ilgili elim olaylar yaşadıklarını belirten Canlı, "Bunlardan biri Kahramanmaraş'ta yaşadığımız olaydı. Dijital yetkinliği yüksek, bilgisayar ile internette bambaşka alemlerde gezen, buralarda farklı karanlık köşelere doğru yol almış bir çocuk var. Dijital yetkinliği düşük bir ailenin çocuğunun, öğrencinin ne yaptığını bilmeden gelişen bir olayımız. Bu hem ebeveynler hem öğretmenler hem öğrenciler tarafından dijital dünyanın risklerini ve buralarda belirli yetkinlik çerçevesine sahip olmanın gerekliliğini bize tekrar hatırlattı." diye konuştu.

        Eğitim dünya genelinde dönüşürken Türkiye'nin bunun en yakın takipçilerinden olduğuna işaret eden Canlı, "Bizim lise çağındaki çocuklarımızın bir kısmı liseyi bırakıyor. Yüksek öğretime kayıtlar azaldı. Artık dünya genelinde diplomanın bir işe, bir mesleğe, bir gelire eşit olmadığı dönemdeyiz. Kişiler burada bireysel gelişimleri için her tür konuyu, kapıyı zorluyor." ifadesini kullandı.

        Yapay zekanın öğretmenlerin yerini alıp almayacağı yönünde tartışmalar olduğunu anlatan Canlı, "Dünyada da Türkiye'de de herkes diyor ki, 'Hayır' ama öğretmenin rolü rehber rolüne doğru evrilecek. Öğrencinin, öğrenme sürecinin bireyselleşebildiği alanda öğretmenin rolü, öğrencinin o teknolojiyi, o araçları doğru, etik şekilde kullanması, risklerini bilmesi, oradan gelen sonuçlara eleştirel yaklaşabilmesi, oradan aldığı bilgilerle sadece bir işin gerçekleştirilmesi değil, zihinsel tembelleşme sürecine engel olarak öğrenme süreçlerinde etkin ve doğru şekilde kullanabilmesidir." diye konuştu.

        Canlı, merkezi eğitim sisteminin çok önemli bir avantaj olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Merkezi bir milli eğitim sistemimiz var. Tek bir müfredat işletiyoruz. Bütün okullar merkeze bağlı. Bütün öğretmenlerimiz merkezi platformları kullanabiliyor. Bütün teknolojiler merkezden. Bunu Türkiye'de çok hissetmedik ama dünyaya gittiğimizde, anlattığımızda öyle bir başarı hikayesi oluyor ki... Pandemide bizimle beraber tüm dünyada okullar kapandı. Biz 2 ay içerisinde EBA'dan canlı ders kabiliyetini geliştirdik. Günde 3 milyon canlı ders sunum kapasitesine çıktık. TRT'de 3 kanal açtık, TRT EBA ilkokul, ortaokul, lise olarak. Günde 24 saat yayın akışında öğretmenlerimiz ders işleme videolarını stüdyolarda çekip yayımlamaya başladı. Pandemi sürecinde öğrenme kayıpları en az olan birkaç ülke arasındayız. Çünkü diğer ülkelerde okullar belediyeye, valiliğe, eyalete bağlı. Müfredatları farklı, altyapıları yok. Öğretmenlerin kullanacağı dijital araçlara yönelik merkezi bir öğretim altyapı sistemleri yok, veri tabanları yok. Hepsi farklı teknoloji kullanıyor. Pandemi dönemini dünyada öncü olarak götürdük. Burada dijital teknolojilerin eğitimde etkin, faydalı kullanılabildiğini de daha net görmüş olduk."

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise dijitalleşmenin eğitimde çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Özdemir ile eğitim teknolojileri uzmanı Ebru Karayel Çınar, sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

