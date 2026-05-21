16 yaşındaki milli para yüzücü 4 yıllık kariyerine 150 madalya sığdırdı

MUHAMMED KISIR - Kayseri'de yaşayan ve 4 yıllık yüzme kariyerinde 150 madalya kazanan 16 yaşındaki İrem Serra Kirtik, hazırlandığı Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.



Doğuştan sağ diz kapağından aşağısı olmayan ve yaşamına protezle devam eden İrem, 8 yıl önce hobi amaçlı gittiği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenörü Hasan Ertuğrul Çakmak'la tanıştı



Antrenörünün yönlendirmesiyle çeşitli ulusal ve uluslararası turnuvalara katılan İrem, 4 yıldır profesyonel olduğu yüzmede 150 madalya kazanarak milli yüzücü oldu.



Fransa'da 2 yıl önce düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde genç kadınlar multi class (çoklu sınıf) 100 metre kelebekte dünya üçüncülüğü bulunan İrem, geçen yıl İstanbul'da düzenlene Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda da bireysel olarak gençler kategorisinde 400 metre serbest ve 100 metre kelebek yarışlarında Avrupa ikinciliği elde etti.



Kayseri Spor Lisesi'nde eğitimini sürdüren İrem, 15-22 Haziran'da Mersin'de düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.









- "Önümüzde önemli bir yarış var"



Milli para yüzücü İrem Serra Kirtik, AA muhabirine, yüzmeye ilk olarak hobi amaçlı başladığını ve daha sonra profesyonel olarak yüzme sporunda antrenörü Hasan Ertuğrul Çakmak ile ilerlediği söyledi.



Spor kariyerinde çok sayıda Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirten İrem, şöyle konuştu:



"Önümüzdeki süreçte Mersin'de Dünya Gençlik Oyunları var. Ülkemizde olacak ve bunun için çok mutluyuz. Ona hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımız ağır gidiyor. Önümüzde önemli bir yarış var. İnşallah bayrağımızı takım veya bireysel olarak dalgalandırırız. Bunun için çift antrenman yapıyoruz. Haftanın 3 günü fitness yapıyoruz. Haftanın 6 günü de 2,5 saate yakın antrenmanlarımız oluyor."









- "Spor, ruh sağlığı ve bedensel olarak çok iyi"



İrem, gençlere spora başlamaları tavsiyesinde bulunarak, "Biraz sosyalleşsinler. Kendilerini bir spora adasınlar çünkü spor gerçekten çok işe yarıyor. Kafamız dağılıyor. Sporda sosyal aktivitemiz ve arkadaşlarımız çok fazla oluyor. Ortamımız değişiyor. Bence bir spora başlasınlar. Spor, ruh sağlığı ve bedensel olarak çok iyi." dedi.



Sonraki hedefinin Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılarak Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu ifade eden İrem, ileride antrenör olarak yeni sporcular yetiştirmek istediğini sözlerine ekledi.

