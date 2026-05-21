Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri 16 yaşındaki milli para yüzücü 4 yıllık kariyerine 150 madalya sığdırdı

        16 yaşındaki milli para yüzücü 4 yıllık kariyerine 150 madalya sığdırdı

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de yaşayan ve 4 yıllık yüzme kariyerinde 150 madalya kazanan 16 yaşındaki İrem Serra Kirtik, hazırlandığı Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşındaki milli para yüzücü 4 yıllık kariyerine 150 madalya sığdırdı

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de yaşayan ve 4 yıllık yüzme kariyerinde 150 madalya kazanan 16 yaşındaki İrem Serra Kirtik, hazırlandığı Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

        Doğuştan sağ diz kapağından aşağısı olmayan ve yaşamına protezle devam eden İrem, 8 yıl önce hobi amaçlı gittiği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenörü Hasan Ertuğrul Çakmak'la tanıştı

        Antrenörünün yönlendirmesiyle çeşitli ulusal ve uluslararası turnuvalara katılan İrem, 4 yıldır profesyonel olduğu yüzmede 150 madalya kazanarak milli yüzücü oldu.

        Fransa'da 2 yıl önce düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde genç kadınlar multi class (çoklu sınıf) 100 metre kelebekte dünya üçüncülüğü bulunan İrem, geçen yıl İstanbul'da düzenlene Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda da bireysel olarak gençler kategorisinde 400 metre serbest ve 100 metre kelebek yarışlarında Avrupa ikinciliği elde etti.

        Kayseri Spor Lisesi'nde eğitimini sürdüren İrem, 15-22 Haziran'da Mersin'de düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.




        - "Önümüzde önemli bir yarış var"

        Milli para yüzücü İrem Serra Kirtik, AA muhabirine, yüzmeye ilk olarak hobi amaçlı başladığını ve daha sonra profesyonel olarak yüzme sporunda antrenörü Hasan Ertuğrul Çakmak ile ilerlediği söyledi.

        Spor kariyerinde çok sayıda Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirten İrem, şöyle konuştu:

        "Önümüzdeki süreçte Mersin'de Dünya Gençlik Oyunları var. Ülkemizde olacak ve bunun için çok mutluyuz. Ona hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımız ağır gidiyor. Önümüzde önemli bir yarış var. İnşallah bayrağımızı takım veya bireysel olarak dalgalandırırız. Bunun için çift antrenman yapıyoruz. Haftanın 3 günü fitness yapıyoruz. Haftanın 6 günü de 2,5 saate yakın antrenmanlarımız oluyor."




        - "Spor, ruh sağlığı ve bedensel olarak çok iyi"

        İrem, gençlere spora başlamaları tavsiyesinde bulunarak, "Biraz sosyalleşsinler. Kendilerini bir spora adasınlar çünkü spor gerçekten çok işe yarıyor. Kafamız dağılıyor. Sporda sosyal aktivitemiz ve arkadaşlarımız çok fazla oluyor. Ortamımız değişiyor. Bence bir spora başlasınlar. Spor, ruh sağlığı ve bedensel olarak çok iyi." dedi.

        Sonraki hedefinin Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılarak Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu ifade eden İrem, ileride antrenör olarak yeni sporcular yetiştirmek istediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Doğumlar dip yaptı
        Doğumlar dip yaptı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        1979'dan bu yana ilk kez!
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        'Palyaço'lu gönderme
        'Palyaço'lu gönderme
        "Sizi bekliyoruz"
        "Sizi bekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Otizmli Yusuf, müzikle hayata tutundu
        Otizmli Yusuf, müzikle hayata tutundu
        Mahalle kültürü, Melikgazi'nin bahçeli evlerinde yeniden yaşatılacak
        Mahalle kültürü, Melikgazi'nin bahçeli evlerinde yeniden yaşatılacak
        Kayserispor 30 maçta 62 gol yedi
        Kayserispor 30 maçta 62 gol yedi
        Kayserispor 34 haftada 3 hoca ile çalıştı
        Kayserispor 34 haftada 3 hoca ile çalıştı
        Kayserispor'da en golcü oyuncu Onugkha oldu
        Kayserispor'da en golcü oyuncu Onugkha oldu
        Kayserispor 6 kez kazandı
        Kayserispor 6 kez kazandı