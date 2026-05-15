Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri'de çeşitli ziyaretler yaptı.



Çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye gelen Gürlek, cuma namazını Cami Kebir'de kıldıktan sonra Kayseri Adliyesini ziyaret etti.



Bakan Gürlek, burada yargı camiasıyla bir araya geldi.



Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Gürlek, İl Başkanı Hüseyin Okandan ve il yönetimi tarafından karşılandı, burada partililerle bir araya geldi.



MHP İl Başkanlığını da ziyaret eden Gürlek, burada MHP Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy, İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve il yönetimi tarafından karşılandı.



Bakan Gürlek, bir süre Ersoy, Kalın ve partililerle sohbet etti.

