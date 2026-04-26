AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Kayseri'de konuştu:

Yenişehirlioğlu, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen Kayseri Kitap Fuarı'ndaki söyleşide, birbirinden değerli yayınevleri ve konuklarla devam eden fuara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.



Gazze'de, Filistin'de, dünyanın dört bir köşesinde mazlum kadınların, çocukların öldürüldüğünü ifade eden Yenişehirlioğlu, Türkiye dışında devlet olarak bunu kimsenin önemsemediğini belirtti.



İki büyük medeniyet kurduklarını dile getiren Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:



"İki büyük medeniyet ve bu iki büyük medeniyetin temel taşları merhamet üzerine, rahmet üzerine kurulmuş. Büyük Selçuklu ve Büyük Osmanlı. Dindarı, dinsizi, Yahudisi, Müslümanı, Hristiyanı bizde güvenli yaşamış, mutlu yaşamış, kınanmamış, eziyet edilmemiş. Biz rahmet medeniyeti oluşturmuşuz. Ne zaman ki gücümüzden, çapımızdan düşmüşüz, zalimler canavarlaşmaya başlamış, zulmetmeye başlamış. İşte o yüzden güçlü Türkiye'yi var etmek zorundayız. O yüzden Türkiye'yi yükseltmek zorundayız. Zalimin karşısında dik durabilsin, mazlumu kanatlarının altına alıp korusun. Güçlü Türkiye'yi var etme yolundaki mücadelemizin sebebi bu. Çünkü bu yol onu gerektiriyor."



Yenişehirlioğlu, hayata güzel insanlar olarak devam etmenin, temiz kalmanın ve kötülerin oyununa gelmemenin önemli olduğunu söyledi.



Nesli korumak gerektiğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Nesli, aileyi koruyalım. Neslimize de aileye de saldırıyorlar. Mecliste 15 yaş mevzu, 15 yaşın altındakiler internete kontrollü girsin, zehirden zehirlenmesin diye günlerdir mücadele ediyorsun. Ha bire muhalefet ediliyor. Neticede çıkardık yasayı. Bütün dünya neslini korumak istiyor. Nesle saldırıyorlar. Aile kavramına saldırıyorlar. O yüzden biz efendimizin yolundan gideceğiz. Nebevi sünnet metoduna uyacağız. Onun yaşadığı gibi yaşayacağız. Kur'an-ı Kerim'den uzak yaşamayacağız." diye konuştu.



Yenişehirlioğlu, söyleşinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte fuar alanını gezdi.

