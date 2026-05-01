Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kayseri Haberleri "Allı turnalar" köylülerin oluşturduğu göleti mesken tuttu

        "Allı turnalar" köylülerin oluşturduğu göleti mesken tuttu

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de köylülerin meradaki bitki örtüsünü sulamak için açtığı kanal sayesinde gelen yağmur ve eriyen kar sularıyla oluşan geçici gölet, "allı turna" olarak da bilinen flamingoları ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde bazı vatandaşlar, yaklaşık 20 bin küçükbaş hayvanın otladığı meradaki bitki örtüsünü sulamak için el birliğiyle kanal açtı.

        Kanal açıldıktan sonra etkili olan kar yağışı ve yağmurla birlikte "Berdilik" adı verilen alanda geçici gölet oluştu.

        Yaklaşık 750 dönüm mera arazisinin yarısından fazlasını kaplayan su, başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türüne beslenme imkanı sunuyor.

        - Köylüler kendi imkanlarıyla kanal açtı

        Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir, AA muhabirine, bölgenin son yıllara oranla çok fazla yağış aldığını söyledi.

        Önceki yıllarda yağışların yetersiz olması nedeniyle meradaki bitki örtüsünün bahar ayının sonuna gelmeden tükendiğini belirten Özdemir, "Köylüler kendi imkanlarıyla buraya ulaşan bir kanal açtı. Kanaldan gelen eriyen kar ve yağmur suları burayı sulanabilir hale getirdi. Bu sayede köyümüzdeki hayvanlar çok daha uzun süre burada beslenebilecek. Burada yaklaşık 750 dönüm mera arazisi var. Bu arazinin yüzde 50'sinden fazlası suyla kaplandı." dedi.

        Özdemir, köylülerin verdikleri emekle mera arazisinin yaz aylarının sonuna kadar yeşil kalabileceğini, bunun yanı sıra oluşan göletin doğal hayata da katkı sağladığını kaydetti.

        "Amaç burayı sulamaktı." diyen Özdemir, "Bu amaca ulaşıldı ve bunun yanında kendiliğinden oluşan gölet de Tuzla Palas Gölü'ne gelen başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaya başladı. Hem köyümüzdeki hayvanlar daha uzun süre burada otlayabilecek hem de göçmen kuşlar için yeni yaşam alanı ortaya çıktı. Bu yapay gölet bize doğanın kendisine verilen hiçbir emeği karşılıksız bırakmayacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

