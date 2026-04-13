Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        ASPİLSAN depolanabilir enerji ürünlerini ihraç ediyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için bataryalar üreten ASPİLSAN, kabiliyetlerini sivil alana da taşıyarak depolanabilir enerji ürünlerini ABD, Güney Kore ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASPİLSAN depolanabilir enerji ürünlerini ihraç ediyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için bataryalar üreten ASPİLSAN, kabiliyetlerini sivil alana da taşıyarak depolanabilir enerji ürünlerini ABD, Güney Kore ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

        Türkiye'nin ilk silindirik lityum iyon pillerini üreten ASPİLSAN Enerji, afet durumu başta olmak üzere her türlü alanda kullanılabilecek taşınabilir bavul, çanta ve raf tipi bataryalar geliştirdi.

        Şirket tarafından 2022 yılında yaklaşık 1,5 milyar lira yatırımla Kayseri'de kurulan Lityum İyon Pil Üretim Tesisi'nin yıllık yaklaşık 21 milyon pil üretebilme kapasitesi bulunuyor.

        Ürettiği çevreci bataryalarla yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen fabrika, temiz enerji pazarına yönelik yatırımlarla uluslararası işbirliklerini de geliştiriyor.

        Depolanabilir enerji konusunda 300'den fazla batarya ile uçak, gemi, insansız hava araçları ve raylı sistemlerin aküsünü de üreterek adından söz ettiren ASPİLSAN, ülke ekonomisine ihracatla katkı da sağlıyor.

        - "ASPİLSAN dünyada teknolojilerin müşterisi değil, teknolojilerin kurucusu"

        ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, AA muhabirine, hayırseverlerin yatırımıyla büyüyen ASPİLSAN'ın her gün gücüne güç katarak büyüdüğünü söyledi.

        Özdemir, yorulmadan her gün koşarak geldikleri iş yerlerinde, her geçen gün daha da büyüyerek devam ettiklerini belirtti.

        Ürettikleri ürünlerle Türkiye sınırında kalmadıklarını, dünyaya da açıldıklarını vurgulayan Özdemir, "ASPİLSAN dünyada teknolojilerin müşterisi değil, teknolojilerin kurucusu. Biliyorsunuz depolanabilir enerji 21. yüzyılın petrolü. Biz bu değişimin seyircisi değil, bu değişimin direkt taraflarından biri olmak üzere çalışıyoruz." dedi.

        Özdemir, dünyadaki değişime yabancı kalmadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Bu değişimi Türkiye'de, dünyada tutup sürükleyen belli başlı kuruluşlardan biri ASPİLSAN Enerji. Biz de yapmış olduğumuz anlaşmalarda teknolojiyi sadece tek taraflı transfer eden değil, aynı zamanda üçüncü ülkelere ihracatını gerçekleştiren bir kuruluşuz. Yakın zamanda Güney Kore'de yaptık. Bu sözleşmede Güney Kore Büyükelçimiz Murat Tamer beyin çok büyük desteklerini gördük. Murat bey, Güney Kore'den Türkiye'ye yapılan teknoloji transferlerinde üçüncü ülkelere çıktılarının ihracat olarak görüntülendiği ilk sözleşmenin ASPİLSAN Enerji tarafından yapıldığını söyledi. Bu bizi gururlandırdı."

        - "İhracatla daha çok anılan bir şirket olacağız"

        Bağımsız tedarik zincirinin önemli fabrikalarından birinin ASPİLSAN olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

        "Yine yakın zamanda NATO'nun kendi paydaşları içerisinde kullandığı enerji kaynakları, pil, hücreler, bataryaların Çin'den bağımsız tedarik zincirleriyle üretilmesini istiyor. Önümüzdeki yıllarda, gelecek yıldan başlamak üzere bu yönde çok büyük bir talep var. Biz de başta Romanya, ABD, Avrupa olmak üzere, bu ülkelere yüksek teknoloji ürünleri, gerek yarı mamul elektrot şeklinde gerekse son ürün, hücre ve batarya şeklinde ihracata başladık. Bu da ASPİLSAN Enerji'nin kritik durumunun uluslararası anlamda bir göstergesi. ASPİLSAN'daki gibi nitelikli bir pil üretim tesisi ve nitelikli personel dünyada sayılı, nadir ve Asya dışına çıktığımız zaman bulunması da imkansız. Halen ABD de dahil o yüksek teşvikler, destek mekanizmalarına rağmen bizim bu fabrikada yaptığımız üretimi yapabilen fabrikaları bulunmuyor. Biz de yine bu ekosistemlere, buradaki pazarlara erişecek anlaşmaları, imzaları attık. Önümüzdeki yıllardan itibaren ihracatla daha çok anılan bir şirket olacağız. Savunma Sanayii Başkanımızın söylediği gibi 'İhracat bir ticaret değil, jeopolitik dayanıklılıktır.' Biz de bu motivasyonla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
