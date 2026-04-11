        ASPİLSAN, enerjisiyle 45 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin yerli sermayeyle kurulan milli kuruluşlarından ASPİLSAN Enerji, ürettiği uzun ömürlü bataryalarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gücüne güç katıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Ülkenin savunma sanayisine enerji anlamında katkı sağlayan şirket, şarjlı nikel kadmiyum batarya üretimiyle başladığı yolculuğunda, sivil ve askeri her türlü el, sırt telsizleri, savaş araç gereçleri ile uçak ve helikopterlere ait akü üretebiliyor.

        KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları, GÖKBEY ve ATAK-2 helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ları ile TUSAŞ tarafından yürütülen birçok projenin batarya sistemleri ASPİLSAN Enerji tarafından yapılıyor.

        Enerji depolama teknolojilerinde Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan ASPİLSAN, 45 yıldır Türkiye'nin stratejik enerji sistemlerine yön veriyor.

        ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, AA muhabirine, şirketin 1981 yılında Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla kurulup kahraman Türk ordusuna bağışlandığını söyledi.

        Kıbrıs Barış Harekatı'nda ABD'nin bataryalara uyguladığı ambargo nedeniyle iletişimin kesildiğini anımsatan Özdemir, ASPİLSAN'ın hayırseverlerin desteğiyle sivil inisiyatif alarak ordunun ihtiyacı olan pil ve bataryayı üretmek için o dönem fabrikayı kurduğunu anlattı.

        Özdemir, şirketin o zaman 500 milyon lira gibi bir tutarla kurulduğunu ve Almanya'dan teknoloji transferi yapıldığını belirterek, Türkiye'de döviz taşımanın ve bulundurmanın yasak olduğu o dönemde, gurbetçi vatandaşların bu olayı duymasıyla 250 bin markı toplayarak teknoloji lisansının alındığını vurguladı.

        Birlik ve beraberlikle kurulan fabrikanın kuruluş aşamasında yaşadığı zorluklara da değinen Özdemir, "Onların bize olan emanetlerini kutsal görüp onu aldığımız yerden daha iyi yerlere götürmeyi kendimize bir misyon bildik. Tabii bu ruh Kayseri'de çok noktaya dokunmuş. Ticaret Sanayi Odası'nı ve üniversiteyi kurmuşlar. Çok büyük hizmetler etmişler." dedi.

        - "Oyun kurucu pozisyonunu güçlendiren adımları her gün atmaya devam ediyoruz"

        ASPİLSAN'ın çalışmaları hakkında da bilgi veren Özdemir, şöyle konuştu.

        "Bu şirket, kurulduğu günden beri Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu sabit ve taşınabilir enerji kaynaklarını üretmek için büyük bir gayret sarf ediyor. Dünyada farklı pil üretim tesisleri başarısızlıkla neticelenip iflas etti. Biz 1981 yılından beri şarj edilebilir pil üretiyoruz. Nikel Kadmiyum'la başladığımız süreci, Cumhurbaşkanımızın Proje Bazlı Devlet Teşviki ile 2022 yılından itibaren bu fabrikada lityum iyonla devam ediyoruz. Yani günümüz teknolojilerini üretiyoruz. Sadece bu teknolojilerin müşterisi değil, geliştiren ve ticaretini yapan dünyadaki oyun kurucu kuruluşlardan biri olmak üzere büyük bir gayret, azim ve kararlılıkla süreçlerimizi devam ettiriyoruz. Yaptığımız sözleşmelerde şirketimizin müşteri değil, oyun kurucu pozisyonunu güçlendiren adımları her gün atmaya devam ediyoruz. Tıpkı kurucularımızın bu şirketi kurdukları ruh ve inançla, enerjide bağımsızlığı tahsis etmek için çekirdek bir ekiple çalışıyoruz."

        - "Savunmamızın enerjisini veriyoruz"

        Özdemir, ASPİLSAN'ın önemli ve stratejik ürünler ürettiğini vurguladı.

        Ordunun bütün ihtiyaçlarını çözen, kimseye muhtaç etmeyen, kendi teknolojisini üreten yatırımları yapan bir enerji şirketi olarak hayatta kalmaya değil, büyümeye devam ettiklerini söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

        "Bu çok kıymetli. Biz savunmamızın enerjisini veriyoruz, çalışanlarımız da bizim enerjimizi veriyor. Bu enerji sönmesin. Cumhurbaşkanımızın On İkinci Kalkınma Planı'nda hedef gösterdiği 150 bin nitelikli istihdam ancak bizim gibi şirketlerin büyüyerek yaratacağı nitelikli istihdamlarla sağlanacak. Bugün Hürmüz Boğazı'ndaki durumu görüyorsunuz. Petrole olan bağımlılık her gün bir daha sorgulanıyor. Lübnan'da, İsrail'in çağrı cihazlarına sızıp bataryalarını sabote ettiği günleri, uçaklarımızın uçmadığı, telsizlerimizin haberleşmediği günleri unutmadık ve tarih tekerrürden ibarettir. O yüzden sağlam ve güçlü bir ordu için bağımsız bir enerji sistematiği çok önemli. Biz de inşallah bunun yapıtaşında bulunuyoruz. Büyük bir gurur, motivasyon ve inançla kahraman ordumuza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

