Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Bale kursu diye başladığı muaythaide zirveye odaklandı

        Bale kursu diye başladığı muaythaide zirveye odaklandı

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de küçük yaşta babası tarafından götürüldüğü spor salonunda bale kursuna başladığını sanan 18 yaşındaki Beratsu Yılmazer, muaythaide ringe çıktığını günden bu yana şampiyonalarda birinci olabilmek için ter döküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Bale kursu diye başladığı muaythaide zirveye odaklandı

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de küçük yaşta babası tarafından götürüldüğü spor salonunda bale kursuna başladığını sanan 18 yaşındaki Beratsu Yılmazer, muaythaide ringe çıktığını günden bu yana şampiyonalarda birinci olabilmek için ter döküyor.

        Baba Ayhan Yılmazer, 6 yaşında baleye merak duyan kızını bale kursuna yazdırma bahanesiyle spor salonuna götürmeye başladı. Yaklaşık 2 yıl bale yaptığını zannederek antrenmanlara katılan ailenin tek çocuğu Beratsu, 8 yaşında muaythai yaptığını anladı.

        12 yıldır muaythai sporuna devam eden Beratsu, antrenörü Yücel Haspolat'ın yönlendirmesiyle katıldığı organizasyonlarda birçok başarı elde etti. En son 7-12 Nisan tarihleri arasında Mersin'de yapılan Türkiye şampiyonasında birincilik elde eden Beratsu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek milli takıma seçildi.

        Beratsu, antrenmanlarını bu yıl Fransa'da yapılacak Avrupa şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkma hedefiyle sürdürüyor.




        - "Uzun bir süre baleye geldiğimi düşünerek antrenmanlara geldim"

        Beratsu Yılmazer, AA muhabirine, kendisine emek veren ve destek olan ailesi ile antrenörlerine teşekkür etti.

        Küçük yaşta bale yapmayı çok sevdiğini anlatan Beratsu, "Ben aslında küçük yaşta başladığım için baleye geldiğimi sanıyordum ama dövüşüyormuşum, sonradan fark ettim. Aslında bayağı eğlenceliydi o süreç. Hocalarımız çok ilgileniyordu benimle. Ben balerin olmak istiyordum. Videoları izliyordum, çok hevesleniyordum. Sonra babam spora yazdıracağım deyince ben de baleye yazdıracak sandım. Uzun bir süre baleye geldiğimi düşünerek antrenmanlara, spora geldim. Sonra baktım 'Ben galiba dövüşüyorum.' dedim. Böylelikle bu sporu yapmaya başladım." diye konuştu.

        Beratsu, bu yıl Fransa'da yapılacak Avrupa şampiyonasına hazırlandığını ve spor kariyerinde büyük başarılar elde etmeyi hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Heyecanlıyım. Nasıl bir organizasyon olacağını merak ediyorum. İlk defa gideceğim. İnşallah hayırlısı olur. Orada ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için sabahları koştuktan sonra antrenmana geliyorum. Pazar günleri hariç günde 2 saat antrenman yapıyoruz. En büyük hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Aileme, arkadaşlarıma ve beni destekleyen herkese gurur yaşatabilmek."

        Akranlarına seslenerek, herkesin bir spor dalıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Beratsu, "Benim gibi spora başlayabilirler. Belki bu süre içerisinde dijital bağımlılıklarından kurtulabilirler." dedi.




        - "Kızımla gurur duyuyorum"

        Baba Ayhan Yılmazer de antrenmanlarda ve maçlarda başarı elde eden kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

        Kızını muaythai spor salonuna nasıl kayıt ettirdiğini anlatan Yılmazer, şöyle konuştu:

        "Kızıma 'Seni spora yazdıracağım.' dedim. O da baleye gittiğini zannederek buraya geldi. Baleye gittiğini zannederek dövüşmeye başladı ama sonra dövüşçü olduğunu anladı. Böyle devam etti. Şu anda da Türkiye şampiyonu oldu, gurur duyuyorum kızımla. Aslında Yücel hocam cimnastik de yaptırıyor. Bu nedenle baleye başladığını sandı. Zamanla lapa tutmalar ve kendi yaş grupları arasında dövüşler olduğundan dolayı dövüşçü olduğunu anladı. Kendini savunması için başlatmıştım ama sonra iş profesyonelliğe doğru ilerledi. Allah yolunu açık etsin."


        Antrenör Yücel Haspolat ise kendisini her geçen gün geliştiren, antrenmanlarını aksatmayan ve disiplinli bir şekilde çalışan sporcuyla gurur duyduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Putin ve Xi bir arada
        Putin ve Xi bir arada
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde

        Benzer Haberler

        Melikgazi'de 19 Mayıs'ın heyecan ve coşkusu, Gençlik Orkestrası'nın konseri...
        Melikgazi'de 19 Mayıs'ın heyecan ve coşkusu, Gençlik Orkestrası'nın konseri...
        Kayseri'de deprem anı kamerada
        Kayseri'de deprem anı kamerada
        HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Navruz'dan Küresel Sumud Filosu'na saldırıya iliş...
        HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Navruz'dan Küresel Sumud Filosu'na saldırıya iliş...
        Sokaklar Bizim 3X3 Basketbol Gençlik Kupası'nda şampiyon belli oldu
        Sokaklar Bizim 3X3 Basketbol Gençlik Kupası'nda şampiyon belli oldu
        Kayseri'de bin 500 işsiz işverenle buluştu İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak: "Amacım...
        Kayseri'de bin 500 işsiz işverenle buluştu İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak: "Amacım...
        Kayınpederinin vasiyetini yerine getiren damat, yaptığı uçurtmalarla çocukl...
        Kayınpederinin vasiyetini yerine getiren damat, yaptığı uçurtmalarla çocukl...