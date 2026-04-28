        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Başkan Büyükkılıç, 120 milyon liralık KASKİ yatırımını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesine bağlı bazı mahalleler ile Özvatan ilçesine bağlı Kermelik Mahallesi'nin içme suyu kapasitesini arttıracak 4 içme suyu deposu inşası ve yeni yapılacak içme suyu hatlarını kapsayan yaklaşık 120 milyon liralık KASKİ yatırımını inceledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 11:57
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesine bağlı bazı mahalleler ile Özvatan ilçesine bağlı Kermelik Mahallesi'nin içme suyu kapasitesini arttıracak 4 içme suyu deposu inşası ve yeni yapılacak içme suyu hatlarını kapsayan yaklaşık 120 milyon liralık KASKİ yatırımını inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bünyan'a bağlı Karakaya, Kardeşler ve Yağmurbeyli mahalleleri ile Özvatan ilçesine bağlı Kermelik Mahallesi'nin içme suyu kapasitesini arttıracak önemli bir yatırım hayata geçiriliyor.

        Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve yüklenici firma yetkililerinden projede gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

        İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Büyükkılıç, "Karakaya bizim için önemli. Karakaya ile birlikte Tuzhisar'ın hemen yanı başından başlayıp Yağmurbey'e ulaşan, oradan Kermelik'te bitecek bölge bizim için önemli dedik ve 24 kilometrelik hatta çalışmalara başladık. Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği gibi bu kanalarla, borularla her türlü fedakarlığı yaparak sularımızı getirme yönünde irademizi gösterdik. Depomuz bitme aşamasında, sularımızla ilgili 500 metre kaldı. Gurbetçilerimiz geldiğinde teşekkür edecekler." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, vatandaşların yol, doğal gaz gibi taleplerini de çözmek için gayret edeceklerini belirtti.

        Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Egemen Ulusoy da Yağmurbey, Karakaya, Burhaniye ve Kardeşler mahallelerinin yaz aylarında yaşanan su probleminin bu yatırımla çözüleceğini ifade ederek, KASKİ ekibine ve Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Arkadaş kurbanı oldu
        Arkadaş kurbanı oldu
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet

        Benzer Haberler

        Türkiye'de bileği bükülmeyen Neslihan'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
        Türkiye'de bileği bükülmeyen Neslihan'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu
        Japon sanatçı, 12 bin 500 kilometreden bez bebek tutkusu için Kayseri'ye ge...
        Japon sanatçı, 12 bin 500 kilometreden bez bebek tutkusu için Kayseri'ye ge...
        Selçuklu mahallesinin butik Hayrat Cami'si tamamlandı
        Selçuklu mahallesinin butik Hayrat Cami'si tamamlandı
        Mimarsinan Pidecisi yenilendi
        Mimarsinan Pidecisi yenilendi
        ERÜ'de 'Zirve IEEE' düzenlendi
        ERÜ'de 'Zirve IEEE' düzenlendi
        Talas'ta Kurban Pazarı başvuru tarihi belli oldu
        Talas'ta Kurban Pazarı başvuru tarihi belli oldu