Başkan Büyükkılıç, 120 milyon liralık KASKİ yatırımını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesine bağlı bazı mahalleler ile Özvatan ilçesine bağlı Kermelik Mahallesi'nin içme suyu kapasitesini arttıracak 4 içme suyu deposu inşası ve yeni yapılacak içme suyu hatlarını kapsayan yaklaşık 120 milyon liralık KASKİ yatırımını inceledi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bünyan'a bağlı Karakaya, Kardeşler ve Yağmurbeyli mahalleleri ile Özvatan ilçesine bağlı Kermelik Mahallesi'nin içme suyu kapasitesini arttıracak önemli bir yatırım hayata geçiriliyor.



Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve yüklenici firma yetkililerinden projede gelinen son durum hakkında bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Büyükkılıç, "Karakaya bizim için önemli. Karakaya ile birlikte Tuzhisar'ın hemen yanı başından başlayıp Yağmurbey'e ulaşan, oradan Kermelik'te bitecek bölge bizim için önemli dedik ve 24 kilometrelik hatta çalışmalara başladık. Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği gibi bu kanalarla, borularla her türlü fedakarlığı yaparak sularımızı getirme yönünde irademizi gösterdik. Depomuz bitme aşamasında, sularımızla ilgili 500 metre kaldı. Gurbetçilerimiz geldiğinde teşekkür edecekler." ifadelerini kullandı.



Büyükkılıç, vatandaşların yol, doğal gaz gibi taleplerini de çözmek için gayret edeceklerini belirtti.



Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Egemen Ulusoy da Yağmurbey, Karakaya, Burhaniye ve Kardeşler mahallelerinin yaz aylarında yaşanan su probleminin bu yatırımla çözüleceğini ifade ederek, KASKİ ekibine ve Büyükkılıç'a teşekkür etti.



