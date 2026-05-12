Başkan Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi'ni inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi'ni inceledi.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi’ni inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, katlı kavşağın önemli bir proje olduğunu belirtti.





Büyükkılıç, aynı zamanda üniversite öğrencilerine uygulama sahası olarak eğitim desteği sunulan katlı kavşağa teknik inceleme gezisi düzenleyen Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile akademisyenleriyle de görüştü.





Yüklenici firma yetkilisi Mert Açıkalın da projenin son durumu hakkında bilgi vererek, haziran ayı başında tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.



