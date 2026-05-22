        Kayseri Haberleri Başkan Büyükkılıç, elektrikli otobüsün test sürüşüne katıldı

        Başkan Büyükkılıç, elektrikli otobüsün test sürüşüne katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte toplu taşımada sürdürülen yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında şehiriçi ulaşımda kullanılması planlanan 12 metrelik elektrikli otobüsün test sürüşüne katıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen mini test sürüşüne, Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut ve Ulaşım AŞ yöneticileri katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin enerji üretim yatırımlarıyla dikkati çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Şehrimizde ulaşım konforunu artırmak, daha çevreci ve modern bir toplu taşıma altyapısı oluşturmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hemşehrilerimize güvenli, konforlu ve doğru hizmeti sunmak adına şehrimizin geleceğine değer katacak adımlar atmaya devam ediyoruz."

        Kentte toplu taşımada dönüşüm sürecinin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Büyükkılıç, çevre dostu ulaşım projeleriyle şehrin geleceğine değer katacak adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.


        Ayrıca, test sürecinin tamamlanmasının ardından elde edilecek teknik veriler ve performans doğrultusunda aracın toplu ulaşıma sistemine entegrasyonuna yönelik değerlendirme yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

