Başkan Büyükkılıç, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret eden Büyükkılıç, yürütülen faaliyetleri inceledi.



Büyükkılıç, tesisten faydalanan vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, insan odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Kentte sosyal yaşam merkezlerinin önemli bir sosyal destek modeli oluşturduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap veren merkezlerimizle hizmet üretmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyetini görmek bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

