Başkan Büyükkılıç, tramvayda vatandaşların talep ve önerilerini dinledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bindiği tramvayda vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gesi Kavşağı tramvay durağına kadar vatandaşlarla yolculuk yaptı.





Yolculuk boyunca vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, iletilen talepleri not aldı, belediye hizmetlerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi.



Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ bünyesinde sunulan ücretsiz kurslar hakkında öğrencilere bilgi verdi.



Gesi Kavşağı durağında tramvaydan inen Büyükkılıç, bölgedeki esnafı ziyaret etti.



Büyükkılıç, ziyaretlerin ardından tekrar tramvaya binerek şehir merkezine döndü.

