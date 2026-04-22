Başkan Büyükkılıç, yaya üst geçidi projesinin ilk etap çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı önündeki kısımda yapımına başlanan yaya üst geçidi çalışmalarını inceledi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, çalışma alanında yetkililerden bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kentin muhtelif yerlerinde 11 üst geçit planlandığını ifade etti.



Üst geçit bulunan noktalarda trafik ve can güvenliğini tehlikeye atacak kural ihlallerinin yapılmaması yönünde vatandaşlara çağrıda bulunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Yeni Sanayi DSİ bölgesinde, Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin olduğu bölgede ve Argıncık Yıldızevler tepesine doğru çıkan bölgede 3 üst geçidimizin hayata geçirilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah bu üst geçitlerle ilgili çalışmaları belediyemize yük getirmeden 11'e tamamlayacak şekilde sürdüreceğimizi buradan paylaşıyorum. Hepsinin yerleri belli, şu anda ilk etapta 3'ü başlamış durumda. Hem asansörü hem merdiveni var."

