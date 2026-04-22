Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kayseri Haberleri Başkan Büyükkılıç, yaya üst geçidi projesinin ilk etap çalışmalarını inceledi

        Başkan Büyükkılıç, yaya üst geçidi projesinin ilk etap çalışmalarını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı önündeki kısımda yapımına başlanan yaya üst geçidi çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 12:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, yaya üst geçidi projesinin ilk etap çalışmalarını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı önündeki kısımda yapımına başlanan yaya üst geçidi çalışmalarını inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, çalışma alanında yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kentin muhtelif yerlerinde 11 üst geçit planlandığını ifade etti.

        Üst geçit bulunan noktalarda trafik ve can güvenliğini tehlikeye atacak kural ihlallerinin yapılmaması yönünde vatandaşlara çağrıda bulunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Yeni Sanayi DSİ bölgesinde, Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin olduğu bölgede ve Argıncık Yıldızevler tepesine doğru çıkan bölgede 3 üst geçidimizin hayata geçirilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah bu üst geçitlerle ilgili çalışmaları belediyemize yük getirmeden 11'e tamamlayacak şekilde sürdüreceğimizi buradan paylaşıyorum. Hepsinin yerleri belli, şu anda ilk etapta 3'ü başlamış durumda. Hem asansörü hem merdiveni var."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Kapak kızları
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"

