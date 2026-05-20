Başkan Çolakbayrakdar, çevre düzenleme çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yeni yapılan etapta yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, yürütülen çevre düzenleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, yaklaşık 12 bin 500 metrekarelik alanda yol, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarının başladığını ifade etti.



İlçenin her geçen gün modern ve yaşanabilir bir kimliğe kavuştuğunu anlatan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların çevre düzenlemelerinin de eş zamanlı olarak tamamlanacağını aktardı.



Çolakbayrakdar, vatandaşların yaşam konforunu artıracak önemli adımlar attıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın otopark ihtiyaçları karşılanırken, aynı zamanda Yenimahalle'den Bekir Yıldız Bulvarı’na çıkan ve kapalı olan yolların açılması sağlanacak. Yeşil alanlarıyla birlikte bu bölgenin çehresi, yenilenmiş haliyle çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. İyi günlerde kullanmak nasip olsun."​​​​​​​ ifadelerini kullandı.

