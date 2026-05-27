        Başkan Çolakbayrakdar, kurban kesim ve satış alanını ziyaret etti

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim ve satış alanını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'la birlikte, Erkilet Bülbül Pınarı mevkisinde bulunan kurban kesim ve satış alanını ziyaret etti, yürütülen çalışmaları inceledi ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, verilen hizmetlerin kasaplar tarafından profesyonel şekilde yürütüldüğünü ifade etti.


        Vatandaşların Kurban Bayramı'nı da tebrik eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımız, gerek günler öncesinden almış oldukları kurbanları gerekse bugün hemen yanı başımızdaki pazardan satın aldıkları kurbanları burada sırasıyla ve numaraları dahilinde kestiriyor. Ardından etlerini alarak buradan ayrılıyorlar. Bu hizmet sayesinde çevreye olumsuz görüntü verilmeden, çevre şartları korunarak ve insan sağlığı ön planda tutularak bir düzen sağlanıyor. Kesilen hayvanlar arasında, sağlığı tehdit edecek herhangi bir hastalık veya olumsuz durum tespit edilmesi halinde veteriner hekimler devreye giriyor. Bu hayvanlar Bakanlık tarafından sistem üzerinden tazmin edilerek vatandaşlarımızın yeniden sağlıklı hayvanlarla kurban ibadetlerini yerine getirmelerine imkan sağlanıyor."

        Milletvekili Ataş ise kurban kesim alanındaki düzen ve hijyen ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bayramın Türk dünyasına ve İslam alemine kardeşlik, barış ve huzur getirmesini diledi.


        Ataş ve Çolakbayrakdar, kurban kesim merkezine gelen vatandaşlara kavurma ikramında da bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
