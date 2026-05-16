        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri "Bir Adam Yaratmak" filminin galası Kayseri'de yapıldı

        "Bir Adam Yaratmak" filminin galası Kayseri'de yapıldı

        Şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" filminin galası Kayseri'de gerçekleştirildi.

        Giriş: 16.05.2026 - 22:28 Güncelleme:
        Galaya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Necip Fazıl Kısakürek Vakfı (NFKV) Mütevelli Heyeti Başkanı Emrah Kısakürek, filmin yönetmeni Murat Çeri ve birçok davetli katıldı.

        Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda yapılan galada konuşan Akar, bugün Erciyes Üniversitesi ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen akademisyenlerle beraber eğitim konusunda çalıştay yaptıklarını anımsattı.​​​​​​​

        Çalıştayda eğitimi kapsayan birçok konu üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Akar, şunları kaydetti:

        "Kayseri'nin çok ciddi sanayi, turizm ve sağlık potansiyeli var. Burada aynı zamanda bir de kültür, eğitim ve akademik potansiyeli var. Dolayısıyla Kayserili hemşehrilerimizin fikir ve sanat konusunda çok ciddi birikimleri var. Bu anlamda bu film gerçekten büyük bir sanat. Çok seçkin oyuncu kadrosu var. Bir Adam Yaratmak filmi, tiyatro olarak rahmetli Necip Fazıl Kısakürek'in ortaya koyduğu en başarılı eserlerden biri. Modern zamanlardaki insanın fikrini ve duygusal sorunlarına cevap arayan bir eser bu. Okuryazar, entelektüel insanların ve aydınların karşılaştığı sorunları irdeliyor, cevap arıyor. Herkes bu ya da şu şekilde kendini sahnede bulacak. Bu eserin sinemaya aktarılmasında yönetmenimiz başta olmak üzere oyuncularımızı canıgönülden destekliyor ve tebrik ediyorum. Çok meşakkatli ve yoğun bir süreç yaşandı. Büyük başarı sağlandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Vali Çiçek de Kayseri'nin böyle bir esere gala ev sahipliği yapmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

        Ankara ve İstanbul'un ardından Kayseri'de böyle bir organizasyonun yapılıyor olmasının çok kıymetli ve anlamlı olduğunu anlatan Çiçek, "Önce kitaptan tiyatro eserine, tiyatro eserinden de şimdi sinema filmine çevrilmiş olması çok önemli. Necip Fazıl Kısakürek'in hayatına baktığımızda, Kayseri'nin Necip Fazıl Kısakürek'in hayatında çok önemli bir yer kapladığını görüyoruz. Kayseri ile ilgili çok olumlu düşüncelerinin olduğu çok kıymetli bir yazarımızdı. Ona ait eserin şu an galasının Kayseri'de yapılıyor olması bizim için çok kıymetli. Kayseri'de böyle bir galaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

        Filmin yönetmeni Çeri de filmin galasını Kayseri'de yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

        NFKV Mütevelli Heyeti Başkanı Kısakürek ise böyle önemli bir esere ait sinema filminin galasının Kayseri'de yapılıyor olmasının heyecan ve gurur verici olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından katılımcılar filmi izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

