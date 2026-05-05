        Kayseri Haberleri Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneğinden Büyükkılıç'a ziyaret

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği heyetini ağırladı.

        Giriş: 05.05.2026 - 13:35
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, başkanlık toplantı salonunda Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı eski parlamento üyesi ve hukukçu Jasmin Imamovic başkanlığındaki heyeti kabul etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'nin tarih boyunca farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir şehir olduğunu belirtti.

        İmamovic ise 15 yıldır Türkiye ile Bosna arasındaki dostluk köprüsünü güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Görüşme, günün anısına karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

        Ziyarette, Kayseri Bosna Türkleri Dernek Başkanı Ahmet Beyaz ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

