Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12. Erciyes Mükemmellik Zirvesi'ne katıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şubesi tarafından Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda "Pusula Artık Kuzeyi Göstermiyor" ana temasıyla düzenlenen zirveye, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, KalDer Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kantarcı, dernek yöneticileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.



Burada konuşan Büyükkılıç, alışılmış doğruların hızla değiştiği, ezberlerin bozulduğu, bilginin sürekli yenilendiği, rekabetin yalnızca üretimle değil, hızla, teknolojiyle, veriyle, inovasyonla ve insan kalitesiyle şekillendiği bir dönemin yaşandığını belirtti.



Kalite anlayışının bir kültür ve medeniyet meselesi olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, "Bir anlayış, bir kültür, bir medeniyet olarak kendimizi geliştirmeliyiz. Kayseri bu anlayışın en güçlü şehirlerinden birisidir. Çünkü Kayseri çalışkan insanıyla, üreten sanayicisiyle, dürüst ve güvenilir ticaret anlayışıyla, hayırseverliğiyle, girişimci ruhuyla, geçmişi önemseyerek kadim kültürüyle Anadolu'nun örnek şehirlerinden biri olma yönünde iradesini gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin tüm kurum ve kuruluşlarla teknoloji ve insan odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü, "Akıllı Şehir Kayseri" vizyonuyla hareket ettiklerini kaydetti.



Ulaşım AŞ'nin KalDer ve Avrupa Kalite Vakfı onaylı EFQM Mükemmellikte Kararlılık Belgesi sahibi olduğunu ifade eden Büyükkılıç, KASKİ'nin ise aldığı kalite belgeleriyle Türkiye'de örnek gösterildiğini belirtti.



Erciyes Kayak Merkezi'nin uluslararası güvenlik ve kalite sertifikalarıyla öne çıktığını aktaran Büyükkılıç, merkezin bu yıl 3 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladığını, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin uluslararası Gold Standard sertifikasına sahip örnek çevre projeleri arasında yer aldığını kaydetti.



