        Kayseri Haberleri Büyükkılıç, Kayseri'nin "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilmesini değerlendirdi

        Büyükkılıç, Kayseri'nin "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilmesini değerlendirdi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Kayseri'nin "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesini değerlendirdi.

        Giriş: 23.04.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Büyükkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 bin yıllık medeniyet birikimine sahip kentin bu unvanı hak ettiğini söyledi.


        Kayseri'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Büyükkılıç, alınan unvanla Türk dünyası ile kültürel bağların güçleneceğini dile getirdi.

        Şehri spor, kültür ve turizmin yanı sıra gastronomi alanında da marka şehir haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Büyükkılıç, unvanın kentin kültürel potansiyelini uluslararası alana taşıyacağını vurguladı.


        Ayrıca Büyükkılıç, Erkilet bölgesine yapılması planlanan tramvay hattı ve kentin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylık sürecine ilişkin bilgiler verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Kansere yakalandı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
