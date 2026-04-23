Büyükkılıç, Kayseri'nin "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilmesini değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Kayseri'nin "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesini değerlendirdi.





Büyükkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 bin yıllık medeniyet birikimine sahip kentin bu unvanı hak ettiğini söyledi.





Kayseri'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Büyükkılıç, alınan unvanla Türk dünyası ile kültürel bağların güçleneceğini dile getirdi.



Şehri spor, kültür ve turizmin yanı sıra gastronomi alanında da marka şehir haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Büyükkılıç, unvanın kentin kültürel potansiyelini uluslararası alana taşıyacağını vurguladı.





Ayrıca Büyükkılıç, Erkilet bölgesine yapılması planlanan tramvay hattı ve kentin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylık sürecine ilişkin bilgiler verdi.

