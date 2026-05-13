Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Büyükkılıç, mesajında, Kayseri'nin tarım ve hayvancılık alanında ülkenin üretim üslerinden biri olma yolunda güçlü şekilde ilerlediğin belirtti.



Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'de üreticiye en güçlü desteği veren belediyelerin başında geldiğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:





"Öncelikle elleri emek kokan çiftçi ve üreticilerimize hizmetkar olmayı en büyük onur bildiğimizi ifade etmek istiyorum. 7 yılda tarım ve hayvancılığa sağladığımız 1,2 milyar liranın üzerinde destekle Kayserili üreticilerimizin en güçlü destecisi olurken Türkiye'ye örnek bir belediye olduk. Tohumdan hasada, araç gereç ve ekipmandan eğitime, pazarlamaya, tesise kadar her alanda üreticimizin yanındayız. Tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü gönülden kutluyorum."



Büyükkılıç, tarımsal kalkınmaya yönelik bu önemli desteklere 2026 yılında da devam ettiklerini ve son olarak 19 milyon lirayı aşan 360 ton tohumu yüzde 50 hibe desteğiyle dağıttıklarını belirtti.









