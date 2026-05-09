        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri Kadın Futbol Takımını ağırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AKSF) Başkanı Mutlu Önal ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Kayseri Kadın Futbol Takımı yönetimi, teknik heyeti ve sporcularını misafir etti.

        Takımın elde ettiği tarihi başarının Kayseri adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Büyükkılıç, kadın sporcuların azim, disiplin ve mücadele ruhuyla önemli bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti.

        Sporcuları tebrik eden Büyükkılıç, Dünya Spor Başkenti Kayseri'ye kadın futbolunda elde edilen bu başarının çok büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

        AKSF Başkanı Önal da Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti olarak ilan edilmesinden gurur duyduklarını belirtti.

        Gençlere yönelik hedeflerini anlatan Önal, "Bu çocukları biz farklı sıkıntılardan kurtarabiliyorsak ne mutlu bize. Gecemiz, gündüzümüz, bir beklentimiz de yok. Bir beklentimiz bu çocukların vatan ve millet sevgisi olsun. Efendi, anne baba sevgisini bilen, vatan sevgisini bilen insanlar yetiştirirsek onların duası yeter. Bu dua zaten enerjimizi üst seviyeye çıkartıyor." ifadelerini kullandı.

        Önal, Büyükılıç'a amatör spora verdiği destek için de teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

