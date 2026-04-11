        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağaçlarda budama çalışması yapıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, raylı sistem güzergahında ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla hat boyunca uzayan ağaç dallarında form ve budama işlemleri yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Stadyum ile Esentepe tramvay istasyonları arasındaki güzergahta ağaçların budama işlemleri yapılıyor.

        Özellikle tramvay seferlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde devam edebilmesi için planlanan çalışmalar kapsamında, hat boyunca uzayan ağaç dallarının araçlara zarar vermesinin ve elektrik hatlarına temas etmesinin önüne geçiliyor.

        Ekipler, çalışmalarını vatandaşların günlük yaşamını aksatmamak adına gece saatlerinde gerçekleştiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

