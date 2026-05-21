Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Büyükşehir Belediyesi heyelan meydana gelen Akköy Mahallesi'nde çalışma başlattı

        Büyükşehir Belediyesi heyelan meydana gelen Akköy Mahallesi'nde çalışma başlattı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yeşilhisar ilçesi Akköy Mahallesi'ndeki yolda meydana gelen heyelan bölgesinde duvar yapımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 12:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesi heyelan meydana gelen Akköy Mahallesi'nde çalışma başlattı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yeşilhisar ilçesi Akköy Mahallesi'ndeki yolda meydana gelen heyelan bölgesinde duvar yapımına başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, heyelanın meydana geldiği yerde yapılan incelemelerin ardından gerekli tedbirler alındı.


        AFAD ile yapılan incelemelerde, heyelanın olduğu bölgedeki yapıların risk altında olduğu değerlendirilerek bu alanda kalıcı çözüm için projelendirme çalışması başlatıldı.


        Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile ilçe belediyesi koordinasyonunda, 70 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğindeki istinat duvarının yapım çalışmaları sürüyor.

        Yapımına başlanan "geoduvar" adı verilen sistem, toprak kütlelerini stabilize etmek için kullanılan, yüksek mukavemetli polimer ızgaralarla güçlendirilmiş istinat yapıları olarak dikkati çekiyor.

        Bu sistemle yapılan duvar ile heyelan olan bölgede toprağın çekme dayanımını artırarak yanal toprak basıncının dengelenmesi ve dik eğimlerin, yol kenarlarının veya derin kazıların güvenle desteklenmesi hedefleniyor.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!
        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Ece eridi
        Ece eridi
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesinin Yatay Mimari Projesi'nde sona gelindi
        Melikgazi Belediyesinin Yatay Mimari Projesi'nde sona gelindi
        Türk Dünyası gösterisi büyüledi
        Türk Dünyası gösterisi büyüledi
        Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi doğru kesim için prova yapıldı
        Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi doğru kesim için prova yapıldı
        Kocasinan'ın modern kurban kesim tesisi 13. kez hizmet verecek Başkan Çolak...
        Kocasinan'ın modern kurban kesim tesisi 13. kez hizmet verecek Başkan Çolak...
        Büyükşehir, heyelan yaşanan Yeşilhisar Akköy Mahallesi'nde geoduvar yapımın...
        Büyükşehir, heyelan yaşanan Yeşilhisar Akköy Mahallesi'nde geoduvar yapımın...
        Melikgazi'nin yatay mimari projesinde sona doğru
        Melikgazi'nin yatay mimari projesinde sona doğru