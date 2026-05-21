Büyükşehir Belediyesi heyelan meydana gelen Akköy Mahallesi'nde çalışma başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yeşilhisar ilçesi Akköy Mahallesi'ndeki yolda meydana gelen heyelan bölgesinde duvar yapımına başladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, heyelanın meydana geldiği yerde yapılan incelemelerin ardından gerekli tedbirler alındı.





AFAD ile yapılan incelemelerde, heyelanın olduğu bölgedeki yapıların risk altında olduğu değerlendirilerek bu alanda kalıcı çözüm için projelendirme çalışması başlatıldı.





Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile ilçe belediyesi koordinasyonunda, 70 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğindeki istinat duvarının yapım çalışmaları sürüyor.



Yapımına başlanan "geoduvar" adı verilen sistem, toprak kütlelerini stabilize etmek için kullanılan, yüksek mukavemetli polimer ızgaralarla güçlendirilmiş istinat yapıları olarak dikkati çekiyor.



Bu sistemle yapılan duvar ile heyelan olan bölgede toprağın çekme dayanımını artırarak yanal toprak basıncının dengelenmesi ve dik eğimlerin, yol kenarlarının veya derin kazıların güvenle desteklenmesi hedefleniyor.









