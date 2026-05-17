Büyükşehir Belediyesi kurban pazarlarına özel otobüs seferleri başlatacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurban pazarlarına ulaşım için yarından itibaren özel otobüs seferleri başlatacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım AŞ, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların toplu taşıma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurban pazarlarına ulaşım sağlayan otobüs seferlerini yarından itibaren başlatıyor.



Otobüsler, Talas Reşadiye, Mimarsinan ve Kocasinan kurban pazarlarına ring seferleri ile hizmet verecek.

