Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Büyükşehir Belediyesinden Yahyalı'ya 91 milyon liralık içme suyu yatırımı

        Büyükşehir Belediyesinden Yahyalı'ya 91 milyon liralık içme suyu yatırımı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesinde 91 milyon lira maliyetli içme suyu altyapısını güçlendirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden Yahyalı'ya 91 milyon liralık içme suyu yatırımı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesinde 91 milyon lira maliyetli içme suyu altyapısını güçlendirecek.


        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Yahyalı ilçesinde 5 mahalleyi ilgilendiren çalışma kapsamında 18,2 kilometrelik yeni içme suyu hattı imalatının gerçekleştirileceğini ifade etti.

        Büyükkılıç, Taşhan, Kuzoluk, Sazak, Denizovası ve Süleymanfakılı mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan sondaj, terfi, depo ve ana şebeke hattı imalat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirtti.


        Toplam 91 milyon lira maliyetle hayata geçirilecek proje kapsamında, yeni nesil borular kullanılarak 18,2 kilometrelik içme suyu hattı imalatı ve modernizasyonu gerçekleştirildiğini anlatan Büyükkılıç, projenin tamamlanmasıyla birlikte 5 mahallenin kesintisiz, sağlıklı ve daha kaliteli içme suyuna kavuşacağını ifade etti.


        Kayseri'nin her köşesine hizmet götürmeye gayret ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:


        "Bu doğrultuda Yahyalı ilçemizde hayata geçirdiğimiz proje ile yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda olası kuraklık risklerine karşı da güçlü bir altyapı oluşturacağız. Teknolojik imkanlardan faydalanarak daha dayanıklı ve uzun ömürlü sistemler kuruyor, vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyoruz. Amacımız, şehrimizin her noktasında yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir su yönetimini sağlamak. Kayseri genelinde altyapı yatırımlarımızı sürdürülebilirlik ve verimlilik esasları doğrultusunda hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Göçmen kuşların yolculukları gecikti!
        Göçmen kuşların yolculukları gecikti!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Tuvalette doğurup çöpe atmıştı! Cani anne için karar!
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"

        Benzer Haberler

        1 tonluk 'Kocaoğlan' alıcısını bekliyor
        1 tonluk 'Kocaoğlan' alıcısını bekliyor
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde TÜBİTAK 4006-B Bilim Fua...
        Kayseri Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde TÜBİTAK 4006-B Bilim Fua...
        Eski yerleşim yerlerinin yeniden sular altında kaldığı Bahçelik Barajı'nda...
        Eski yerleşim yerlerinin yeniden sular altında kaldığı Bahçelik Barajı'nda...
        Talas'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamından hak sahiplerine konutları tesl...
        Talas'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamından hak sahiplerine konutları tesl...
        Kuyumcu dükkanından ziynet eşyası çalıp, eşekle kaçan sanığın savunmaları s...
        Kuyumcu dükkanından ziynet eşyası çalıp, eşekle kaçan sanığın savunmaları s...