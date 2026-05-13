Büyükşehir Belediyesinden Yahyalı'ya 91 milyon liralık içme suyu yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesinde 91 milyon lira maliyetli içme suyu altyapısını güçlendirecek.





Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Yahyalı ilçesinde 5 mahalleyi ilgilendiren çalışma kapsamında 18,2 kilometrelik yeni içme suyu hattı imalatının gerçekleştirileceğini ifade etti.



Büyükkılıç, Taşhan, Kuzoluk, Sazak, Denizovası ve Süleymanfakılı mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan sondaj, terfi, depo ve ana şebeke hattı imalat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirtti.





Toplam 91 milyon lira maliyetle hayata geçirilecek proje kapsamında, yeni nesil borular kullanılarak 18,2 kilometrelik içme suyu hattı imalatı ve modernizasyonu gerçekleştirildiğini anlatan Büyükkılıç, projenin tamamlanmasıyla birlikte 5 mahallenin kesintisiz, sağlıklı ve daha kaliteli içme suyuna kavuşacağını ifade etti.





Kayseri'nin her köşesine hizmet götürmeye gayret ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:





"Bu doğrultuda Yahyalı ilçemizde hayata geçirdiğimiz proje ile yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda olası kuraklık risklerine karşı da güçlü bir altyapı oluşturacağız. Teknolojik imkanlardan faydalanarak daha dayanıklı ve uzun ömürlü sistemler kuruyor, vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyoruz. Amacımız, şehrimizin her noktasında yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir su yönetimini sağlamak. Kayseri genelinde altyapı yatırımlarımızı sürdürülebilirlik ve verimlilik esasları doğrultusunda hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."



