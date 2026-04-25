Büyükşehir Belediyesinin emeklilere yönelik nakdi sosyal destek programı başvuru süresi uzatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesince dar gelirli emeklilere yönelik 10 bin liralık nakdi sosyal destek programı başvuruları, 4 Mayıs Pazartesi gününe kadar uzatıldı.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisinin nisan ayı ikinci birleşiminde alınan kararla, şehirde ikamet eden dar gelirli emeklilere yönelik sosyal destek projesi hayata geçiriliyor.



Proje kapsamında uygun şartları taşıyan emeklilere toplam 10 bin lira nakdi destek verilecek.



Ödemeler mayıs ve kasım aylarında iki aşamada yapılacak.



Ayrıca, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik 10 bin liralık nakdi sosyal destek programında başvuruların 4 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30’a kadar uzatıldı.





Başvurular, Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

