Çekya'dan gelen öğrenci ve öğretmenler, Talas Belediye Başkanı Yalçın'ı ziyaret etti

Çekya'dan gelen 24 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği destekli Erasmus projesi kapsamında yeşil enerji, kültürel gelişim ve dil alanlarında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çekya'dan gelen öğrenci ve öğretmenler Talas’ta ağırlandı.



Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen program kapsamında, 24 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu ile proje koordinatörü Bekir Aydemir, Yalçın'ı ziyaret etti.



Ziyarette proje süreci değerlendirilirken, Talas’ın kültürel ve tarihi zenginlikleri hakkında da bilgi paylaşıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, uluslararası projelere her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.



Gençlerin Talas'ı görmeyi tercih etmesinin kendileri için gurur verici olduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:



“Eğitimi yalnızca akademik başarıyla sınırlamayan, kültürle, çevre bilinciyle ve değerlerle bütünleştiren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erasmus projeleri sayesinde farklı ülkelerden gençleri Talas’ımızda ağırlamak, hem kültürler arası etkileşimi artırıyor hem de şehrimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliği dünyaya tanıtma imkanı sunuyor. Gençlerimizin Talas’ı görmeyi özellikle tercih etmesi bizler için ayrıca gurur verici.”



Ziyarette Yalçın, misafir öğrencilere, Talas’ın tarihi ve turistik değerlerini tanıtan çeşitli hediyeler takdim etti.

