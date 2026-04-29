        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Çekya'dan gelen öğrenci ve öğretmenler, Talas Belediye Başkanı Yalçın'ı ziyaret etti

        Çekya'dan gelen 24 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği destekli Erasmus projesi kapsamında yeşil enerji, kültürel gelişim ve dil alanlarında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çekya'dan gelen öğrenci ve öğretmenler Talas’ta ağırlandı.

        Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen program kapsamında, 24 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu ile proje koordinatörü Bekir Aydemir, Yalçın'ı ziyaret etti.

        Ziyarette proje süreci değerlendirilirken, Talas’ın kültürel ve tarihi zenginlikleri hakkında da bilgi paylaşıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, uluslararası projelere her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

        Gençlerin Talas'ı görmeyi tercih etmesinin kendileri için gurur verici olduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

        “Eğitimi yalnızca akademik başarıyla sınırlamayan, kültürle, çevre bilinciyle ve değerlerle bütünleştiren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erasmus projeleri sayesinde farklı ülkelerden gençleri Talas’ımızda ağırlamak, hem kültürler arası etkileşimi artırıyor hem de şehrimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliği dünyaya tanıtma imkanı sunuyor. Gençlerimizin Talas’ı görmeyi özellikle tercih etmesi bizler için ayrıca gurur verici.”

        Ziyarette Yalçın, misafir öğrencilere, Talas’ın tarihi ve turistik değerlerini tanıtan çeşitli hediyeler takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

