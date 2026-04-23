CHP Kayseri İl Başkanlığı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

CHP Kayseri İl Başkanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Başkan Vekili Zeki Özkan ile partililer Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Burada konuşan Özkan, milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yılında olduklarını anımsatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık savaşını yönettiği meclisin cumhuriyet gibi sonsuza kadar yaşayacağını kaydetti.



Özkan, Atatürk'ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederken, yalnızca bir bayram vermediğini, aynı zamanda ülkenin geleceğini, umudunu ve yarınlarını da çocuklara emanet ettiğini vurguladı.





Partisinin eğitim politikası hedeflerine de değinen Özkan, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.



