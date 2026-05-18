Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Develi'de "Çocuk Dağcılar Festivali" düzenlendi

        Develi'de "Çocuk Dağcılar Festivali" düzenlendi

        Kayseri'nin Develi ilçesinde "2. Çocuk Dağcılar Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 09:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Develi'de "Çocuk Dağcılar Festivali" düzenlendi

        Kayseri'nin Develi ilçesinde "2. Çocuk Dağcılar Festivali" gerçekleştirildi.

        Develi Belediyesi ve Develi Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen festival, Erciyes Dağı eteklerindeki Beleşme Yaylası'nda gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 500 çocuk ve ailelerinin katıldığı festivalde, çocuklara yönelik 20 kategoride parkur oyunları ve sportif etkinlikler düzenlendi.

        Çocuklar, oyun parkurlarında hem yarıştı hem de takım çalışmasına dayalı etkinliklere katıldı.

        Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, burada yaptığı konuşmasında, çocukların sosyal ve sportif faaliyetlerle gelişiminin önemli olduğunu söyledi.


        Çocukların doğayla iç içe, sporla büyümesini önemsediklerini anlatan Şengül, ailelerin de katılım göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

        Develi Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü Başkanı Emrah Doğan ise festivalin geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini dile getirdi.

        Doğanın çocuklar için önemli olduğunu belirten Doğan, "Çocuklarımızı erken yaşta doğa sporlarıyla buluşturmak istiyoruz. Hem eğitici hem eğlenceli bir organizasyon oldu. Bu çok değerli." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 gözaltı kararı
        20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 gözaltı kararı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de sağanak sele dönüştü; yollar göle döndü
        Kayseri'de sağanak sele dönüştü; yollar göle döndü
        Kayserispor, Süper Lig'e çıktığı gün ligdeki son maçını oynadı
        Kayserispor, Süper Lig'e çıktığı gün ligdeki son maçını oynadı
        Erling Moe: "Herkes için zor bir haftaydı"
        Erling Moe: "Herkes için zor bir haftaydı"
        İlhan Palut: "Tesislerde konuşulan tek konu final"
        İlhan Palut: "Tesislerde konuşulan tek konu final"
        Kayserispor-Konyaspor maçının ardından
        Kayserispor-Konyaspor maçının ardından
        Kayserispor-Konyaspor maçının ardından
        Kayserispor-Konyaspor maçının ardından