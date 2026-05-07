        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Doğadan topladıkları taşlarla Anadolu kültürünü yansıtan bebekler yapıyorlar

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki kursa katılan kadınlar, doğadan topladıkları taşlarla Anadolu kültürünü yansıtan taş bebekler yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Enstitüsü bünyesinde açılan kursa katılan 12 kursiyer, el sanatları öğretmenleri ve usta öğreticiler eşliğinde doğadan topladıkları taşları, seramik hamuru, kumaş ve boya kullanarak yöresel kıyafetli taş bebeklere dönüştürüyor.

        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ali Durmuş, AA muhabirine, ülkeye ait değerleri yeniden gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

        Taş bebek yapımının emek istediğini dile getiren Durmuş, şöyle konuştu:

        "Bebek yapımına uygun olan yassı şeklindeki taşları kursiyerlerimiz, öğretmenlerimiz nezaretinde doğadan topluyor. Burada çeşitli işlemlerden geçirip bebek şekline getiriyorlar. Bunu hem süs eşyası olarak kazandırıyorlar hem de üretime katkıda bulunarak ekonomik kazanç sağlıyorlar. Kurs sonunda bunların sergisini yapıyoruz. Her kursiyer yaptığı bebeği alıyor. Aslında bir nevi üretim yapıyorlar ve yaptıkları üretimi de ekonomik kazanca çevirebiliyorlar çünkü bunlar özellikle turistik yerlerde, turistik eşya olarak satılabiliyor. Çocuklar ve kadınlar da ilgi gösteriyor."

        - "Genelde yöresel kıyafetleri tercih ediyoruz"

        El sanatları öğretmeni Mehtap Şavran da 12 kursiyerle taş bebek yaptıklarını söyledi.

        Taş bebek yapımının ustalık istediğini belirten Şavran, şunları kaydetti:

        "Taş bebekte doğadaki taşları kullanarak bir gövde oluşturuyoruz. Seramik hamuru hazırlıyoruz, bundan kıyafetlerini oluşturuyoruz. Kıyafetleri genelde yöresel, geçmişimizi yansıtan kıyafetlerden tercih ediyoruz. Biz daha çok kültürümüzü yansıtan figürleri bebek olarak yapmaya çalışıyoruz. Kursiyerin kendi isteğine göre biraz da şekilleniyor. Hamurumuz seramik hamuru. Bu hamurda tutkal, buğday nişastası ve gliserin kullanıyoruz. Kulak memesi kıvamında bir hamur oluşturuyoruz. Bu hamuru hem bebeğimizin gövdesini, bacaklarını ve ayaklarını birleştirirken kullanıyoruz hem de kıyafetini yaparken kullanıyoruz."

        - "Doğa bize taşları ücretsiz veriyor"

        Şavran, haftanın 6 günü kurslarının olduğunu ve kursiyerlerin büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade etti.

        Kursiyerlerin taş bebekleri istekleri doğrultusunda kullandığını anlatan Şavran, "Kursiyerlerimiz bebeklerin malzemelerini kendileri karşıladıkları için götürüyorlar, hediye edebiliyorlar, evlerinde aksesuar olarak kullanabiliyorlar. İsteyen de satış amaçlı kullanabiliyor. Doğa bize taşları ücretsiz veriyor, biz de bebeğe dönüştürüyoruz." dedi.

        Kursiyerlerden 70 yaşında Nuriye Akkaya ise boş vaktini değerlendirmek amacıyla kursa geldiğini söyledi.

        Akkaya, emek harcamanın ve sosyalleşmenin mutluluk verdiğini kaydetti.

        Kursiyerlerden 57 yaşındaki Serpil Nalçacıoğlu ise taş bebek yapmanın güzel bir uğraş olduğunu söyledi.

        Doğadaki sade bir taşı adeta sanat eserine dönüştürdüklerini vurgulayan Nalçacıoğlu, "Burada stres atıyoruz, terapi gibi oluyor. Böyle bir bebeği daha önce bilmiyordum, ilk defa yapıyorum. Çok güzel, bebek bittikten sonra daha güzel oluyor. İnsanlar buraya gelip boş zamanlarını değerlendirsin. Ortamımız çok güzel." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

