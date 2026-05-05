Emekli doktor atıl 100 hektar araziyi 15 bin badem fidanıyla yeşertti

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan emekli doktor Şeref Güven, Felahiye ilçesinde 49 yıllığına kiraladığı tarıma uygun olmayan 100 hektar araziyi diktiği yaklaşık 15 bin badem fidanıyla yeşertti.



Farklı hastanelerde yaklaşık 35 yıl kulak burun boğaz doktoru olarak görev yapan Güven, çiftçilik tecrübesi hiç olmamasına rağmen 2010'da meyve ağacı dikmeye heveslenerek badem ya da ceviz yetiştirmeye karar verdi.



Güven, yaptığı araştırmalar sonucu Menteşe Mahallesi yakınlarında badem yetiştiriciliğine uygun 100 hektarlık özel ağaçlandırma sahasını Tarım ve Orman Bakanlığından 49 yıllığına kiraladı.



Bölgede araştırmalar yapan, orman mühendisinden yardım alan ve 2011'de birbirlerinin tozlayıcısı olan ferragnes ile ferraduel türlerinden yaklaşık 15 bin badem fidanını araziye diken Güven, badem yetiştiriciliğini 15 yıldır özveriyle sürdürüyor.



Şeref Güven, AA muhabirine, doktorluk mesleğinin yanında yıllarca badem yetiştiriciliği yaptığını söyledi.



Hem doktorluğu hem çiftçiliği çok sevdiğini vurgulayan Güven, şöyle konuştu:



"Benim 35 yıllık doktorluk geçmişim var. Bu hevesin ilk içime nasıl düştüğünü tam hatırlamıyorum ama ceviz ya da badem bahçesi kurmaya heveslendim. Kayseri'ye tayin olup yerleşmiştim. Bir araştırma yaptık, böyle bir yer bulduk. Burada da bademin daha uygun olacağını söylediler ki gerçekten de öyle. Aşağı yukarı 15 yıldır bahçemizin işleriyle uğraşıyor, geliştirmeye, daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Burası özel ağaçlandırma sahası. Burası bozuk orman sahası olarak gözüktüğü için gereken işlemler yapıldı. 49 yıllığına şahsıma tahsis edildi. Büyüklüğü 1000 dönüm civarında. İçinde bazı kötü yerleri düşersek 800 dönüm civarında dikili yerimiz var. 15 bine yakın meyve ağacımız var."



- "Günde 100-150 civarında hasta baktığımız oldu"



Güven, badem işlerinin mart ayı başında başladığını ve hasat dönemi olan ekim ayına kadar yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.



2019'da emekli olmasına rağmen sürdürdüğü doktorluğa, bu dönem badem işlerini yoluna koyabilmek için kısa bir ara verdiğini belirten Güven, "Mesleğini gerçekten seven bir insanım. İnsanlara faydalı olmak, insanların derdini, sıkıntısını gidermek beni mutlu etmiştir. Yoğunluktan dolayı stres ve gerilimin olduğu anlar da oluyor. Emekli olana kadar devlette çalıştım. Günde 100-150 civarında hasta baktığımız oldu. Burada toprakla, ağaçla uğraşmak bedene yorgunluk yapıyor ama zihne yorgunluk ve stres yapmıyor. O yönden doktorluğun da çok güzel yönleri var, çiftçiliğin de güzel yönleri var." diye konuştu.



Daha önce traktöre dahi binmediğini ifade eden Güven, buna rağmen işleri öğrendiğini ve üretim yaptığını söyledi.



- "Ben doktorluktan da çiftçilikten de memnunum"



Badem işlerini yoluna koyduktan sonra yeniden doktorluğa dönmeyi düşündüğünü anlatan Güven, şunları kaydetti:



"Üretim yapabilmek, ortaya bir şeyler çıkarabilmek güzel. Mesleğimi de gerçekten hala seviyorum ki tam bıraktım demiyorum zaten. Her mesleğin kendine göre güzel yönleri var. Ben doktorluktan da çiftçilikten de memnunum. Çocukluğumda, gençliğimde ve sonraki meslek hayatımda herhangi bir çiftçilik yönüm olmadı. Hiçbir bilgim, tecrübem yoktu. Heveslendim ve bu işe girdim. Burası yeni kurulmuş bir bahçe olduğu için ilk diktiğimizde fidanlarda kuruma oldu. İleriki yıllarda tekrar tekrar tamamlamaları yaptık. Bu dikilen ağaçların büyümesine göre seneden sene verim artıyor. Verimi 5'inci, 6'ncı yılda almaya başladık. Ondan sonra her sene ağaçların büyümesiyle birlikte verim artmaya başladı. Şehirde büyüdüğüm için aslında 1000 dönümün ne kadar büyük olduğunun farkında değilmişim. Belki biraz fazla büyük girmişim. Şimdiki aklım olsa daha küçük girip, o girdiğim yeri daha iyi yapardım."



Güven, yerli bademin lezzetinin çok iyi olduğunu, bu yüzden pazar konusunda sıkıntı yaşamadığını sözlerine ekledi.

