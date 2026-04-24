Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Erciyes Dağı eteklerindeki şelale, 10 yıl sonra yeniden çağlamaya başladı

        Erciyes Dağı eteklerindeki şelale, 10 yıl sonra yeniden çağlamaya başladı

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Develi ilçesinde, kuraklık nedeniyle yaklaşık 10 yıldır suyun hiç akmadığı Erciyes Dağı eteklerindeki şelale, bu yıl yağışların artmasıyla yeniden çağlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Dağı eteklerindeki şelale, 10 yıl sonra yeniden çağlamaya başladı

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Develi ilçesinde, kuraklık nedeniyle yaklaşık 10 yıldır suyun hiç akmadığı Erciyes Dağı eteklerindeki şelale, bu yıl yağışların artmasıyla yeniden çağlamaya başladı.

        Çomaklı Mahallesi sınırlarında bulunan Kanlıcaöz Yaylası yakınlarındaki şelale, yaklaşık 50 yıl önceki coşkusundan zamanla uzaklaştı.

        Son yıllardaki kuraklık nedeniyle de 10 senedir tamamen kuruyan şelale, bu yılki kar ve yağmur yağışlarının artmasıyla yeniden coşkulu şekilde akmaya başladı.

        Çomaklı Mahallesi Muhtarı Hacı Kale, AA muhabirine, şelalenin bu şekilde aktığını hep büyüklerden duyduklarını söyledi.

        Kuraklığın etkisiyle zamanla suların çekildiğini belirten Kale, şöyle devam etti:

        "Burası Erciyes Dağı eteklerindeki Kanlıcaöz Yaylası'nın alt tarafında bulunuyor. Eskiden Ermenilerin yaşadığı Paklalık dediğimiz bölge. Büyüklerimizin dediğine göre, bu şelale yıllarca varlığını sürdürmüş. 10 senedir hiç akmıyordu. Yağışların artmasından dolayı eski halini aldı. Şu an babalarımızın, dedelerimizin anlattığı hale geldi. Şelalemiz coştu ve yeniden eski halini aldı. Erciyes'te eriyen karların suları da buraya geliyor. Kar da hızlı eridi. 40-50 senelik eski şelalemize kavuştuk. Şu anda buraya gelip görmek isteyenlerin sayısı da çoğaldı."

        - "Şelalenin yeniden akmaya başlamasına sevindik"

        Bölge halkından Emrah Şensoy, şelalenin bu şekilde aktığına ilk defa şahit olduğunu dile getirdi.

        Şelalenin yeniden akmasında yağışların etkili olduğunu ifade eden Şensoy, "Bu yaşıma kadar ilk defa böyle görüyorum. Son 10 yıldır hiç akmıyordu, su gelmiyordu. Gelip görmek güzel oldu. Köylü olarak şelalenin yeniden akmaya başlamasına sevindik. Bu sene rahmet çok güzeldi ve şelalemiz de yeniden aktı." dedi.

        Salih Karataş da şelalenin turizme kazandırılmasının iyi olacağına ve yürüyüş için insanların bu rotayı tercih edebileceğine işaret etti.

        İbrahim Aksoy ise şelalenin bu halini hep büyüklerinin anlattığını belirterek, "Eskiler bu şelaleden çok su aktığını anlatırlardı ama biz hiç görmemiştik. Artan yağışlarla şimdi su çoğaldı. Bu sular Sindelhöyük tarafına gidiyor. Burayı yerinde görmek daha güzel." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        Yapay zeka siber saldırıların etkisini artırıyor
        Yapay zeka siber saldırıların etkisini artırıyor
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti

        Benzer Haberler

        Yemek artıkları "can dostlar" için mamaya dönüşüyor
        Yemek artıkları "can dostlar" için mamaya dönüşüyor
        AKİB Almanya'da 3. irtibat bürosunu açıyor
        AKİB Almanya'da 3. irtibat bürosunu açıyor
        Büyükşehir'in Kültür Standı 8. Kayseri Kitap Fuarı'na renk katıyor
        Büyükşehir'in Kültür Standı 8. Kayseri Kitap Fuarı'na renk katıyor
        Grup Şantiye'nin ünü yayılıyor; Antalya'da sahne aldı
        Grup Şantiye'nin ünü yayılıyor; Antalya'da sahne aldı
        Büyükşehir, öğrencilere turizmi anlattı: Erciyes gezisi müjdesi
        Büyükşehir, öğrencilere turizmi anlattı: Erciyes gezisi müjdesi
        Kayseri'de hayvanat bahçesini 23 Nisan'da 12 bin kişi ziyaret etti
        Kayseri'de hayvanat bahçesini 23 Nisan'da 12 bin kişi ziyaret etti