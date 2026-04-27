Erciyes Kayak Merkezi, ABD ve Kanada'dan tur operatörlerine tanıtıldı

Erciyes Kayak Merkezi’nin imkanları ve dört mevsim turizm potansiyeli, ABD ve Kanada'dan gelen tur operatörlerine tanıtıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türk Hava Yolları işbirliğiyle yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında, 18-24 Nisan tarihleri arasında ABD ve Kanada’dan gelen 40 tur operatörü temsilcisi Kapadokya’da ağırlandı.



Bir otelde düzenlenen programa Kapadokya Alan Başkanlığı davetiyle katılan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes Kayak Merkezi'nin uluslararası standartlardaki pistleri, modern altyapısı ve yılın dört mevsimine yayılan turizm olanakları hakkında bilgi verdi.



Akşehirlioğlu, Erciyes’in sunduğu imkanları anlatarak, tur operatörlerini bölgeye davet etti.





Tanıtım faaliyetlerinin bölgenin uluslararası turizm pazarındaki bilinirliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

