Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Erciyes Kayak Merkezi, bu sezon 3 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Erciyes Kayak Merkezi, bu sezon 3 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18 Aralık 2025'te başlayan ve 15 Mayıs'ta sona eren kayak sezonunda, 3 milyon 300 bin ziyaretçi ağırlandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 13:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Kayak Merkezi, bu sezon 3 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18 Aralık 2025’te başlayan ve 15 Mayıs’ta sona eren kayak sezonunda, 3 milyon 300 bin ziyaretçi ağırlandığını belirtti.


        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Erciyes Kayak Merkezi’nde 2025-2026 kayak sezonunun ziyaretçi sayısı ve sezon süresi bakımından başarıyla tamamlandığını ifade etti.


        Geçen yıl 18 Aralık'ta başlayan sezonun 15 Mayıs itibarıyla sona erdiğini anımsatan Büyükkılıç, Erciyes'in yaklaşık 150 günlük süreçte 3 milyon 300 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını dile getirdi.


        Toplam 112 kilometre uzunluğunda 41 farklı piste sahip olan Erciyes Kayak Merkezi'nin Develi, Tekir, Hisarcık ve Hacılar olmak üzere dört ana giriş kapısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilere imkan sunduğunu belirten Büyükkılıç, merkezin Türkiye’nin en önemli kış turizmi destinasyonlarından biri haline geldiğini kaydetti.

        Büyükkılıç, kar kalitesi ve modern tesis altyapısının Erciyes'i uluslararası ölçekte öne çıkardığına dikkati çekti.


        Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Malezya, Fransa, Portekiz ve Endonezya başta olmak üzere birçok ülkeden turistin Erciyes’i tercih ettiğini ifade eden Büyükkılıç, Türkiye’nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin de Erciyes’e ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı ile gençler, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret...
        Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı ile gençler, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret...
        Kıyaslama boşanmayı bulaştırıyor Uzman Psikolog Arzu Hamurcu: "Sosyal çevre...
        Kıyaslama boşanmayı bulaştırıyor Uzman Psikolog Arzu Hamurcu: "Sosyal çevre...
        Sanat Melikgazi'de hat sanatının incelikleri konuşuldu
        Sanat Melikgazi'de hat sanatının incelikleri konuşuldu
        Kayseri Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu Türkiye finallerinde Türkiye Finalleri...
        Kayseri Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu Türkiye finallerinde Türkiye Finalleri...
        Erciyes, tarihin en uzun sezonunu yaşadı
        Erciyes, tarihin en uzun sezonunu yaşadı
        Hulusi Akar: "Güç, beka ve refahın istikrarı için eğitimi olmazsa olmaz gör...
        Hulusi Akar: "Güç, beka ve refahın istikrarı için eğitimi olmazsa olmaz gör...