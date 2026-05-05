Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Erciyes Üniversitesi'nde "Organ Bağışı Farkındalık Standı" açıldı

        Erciyes Üniversitesi'nde "Organ Bağışı Farkındalık Standı" açıldı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde, "Organ Bağışı Farkındalık Standı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 16:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Üniversitesi'nde "Organ Bağışı Farkındalık Standı" açıldı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde, "Organ Bağışı Farkındalık Standı" açıldı.


        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler girişinde düzenlenen programda, akademik ve idari personele, hasta ve hasta yakınlarına organ bağışı hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.


        "Organ Bağışı Farkındalık Standı"nı ziyaret edenlere, e-Nabız sistemi üzerinden nasıl organ bağışında bulunabilecekleri uygulamalı olarak anlatıldı.

        Gönüllü bağışçı olmak isteyen vatandaşların da organ bağışı formları, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş uzman sağlık personeli tarafından dolduruldu.


        Standı ziyaret eden ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ve Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Burcu Baran, Organ Nakli Koordinasyon Merkezi sorumlu hemşiresinden stant hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kafadar, vatandaşları iyilik hareketine destek olmaya davet ettiklerini belirterek, "Unutmamalıyız ki hayat kurtarmaya vesile olan organ bağışı, sadece 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası'nda değil, yılın her günü gündemimizde tutulması gereken hayati bir konudur." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması

        Benzer Haberler

        Zecorner Kayserispor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Zecorner Kayserispor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Kayseri'de tırın lastiklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Kayseri'de tırın lastiklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Karamustafa: "KAYÜ, Türkiye'nin 2053 ve 2071 hedeflerine katkı sunmaya hazı...
        Karamustafa: "KAYÜ, Türkiye'nin 2053 ve 2071 hedeflerine katkı sunmaya hazı...
        ERÜ Hastaneleri'nde Organ Bağışı Farkındalık Standı açıldı
        ERÜ Hastaneleri'nde Organ Bağışı Farkındalık Standı açıldı
        Yedikleriniz kokunuzu değiştiriyor Dr. Muhammed Burak Yücel: "Kötü koku çoğ...
        Yedikleriniz kokunuzu değiştiriyor Dr. Muhammed Burak Yücel: "Kötü koku çoğ...
        Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Kurulu başladı KESOB Baş...
        Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Kurulu başladı KESOB Baş...